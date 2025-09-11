أول تعليق من حزب الله على بيان الداخلية السورية

نفت العلاقات الإعلامية في حزب الله اللبناني جملة وتفصيلًا ما أوردته وزارة الداخلية السورية من ‌‏اتهامات بشأن انتماء عناصر جرى اعتقالهم في ريف دمشق الغربي إلى حزب الله.

وأكدت ‏- العلاقات الإعلامية في حزب الله - مجددًا على ما أعلنته سابقًا بأن حزب الله ليس لديه أي تواجد ولا يمارس أي نشاط على ‌‏الأراضي السورية، مشددة علي حرصه كل الحرص على استقرار سوريا وأمن شعبها.

وكانت وكالة الأنباء السورية سانا ، نقلت عن قائد الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق العميد أحمد الدالاتي القول بأن الأجهزة الأمنية ، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، وبعد متابعة دقيقة وعمل ميداني مكثف، نجحت في القبض على خلية تابعة لميليشيا "حزب الله"، كانت تنشط في بلدتي سعسع وكناكر بريف دمشق الغربي.



وقال العميد أحمد الدالاتي: أظهرت التحقيقات الأولية أن أفراد الخلية تلقوا تدريبات في معسكرات داخل الأراضي اللبنانية، وكانوا يخططون لتنفيذ عمليات داخل الأراضي السورية تهدد أمن واستقرار المواطنين.



وأضاف العميد أحمد الدالاتي: خلال العملية، تمت مصادرة قواعد لإطلاق الصواريخ، و19 صاروخاً من طراز "جراد"، وصواريخ مضادة للدروع، إلى جانب أسلحة فردية وكميات كبيرة من الذخائر المتنوعة.



وأشار المسؤول الأمني السوري في نهاية تصريحاته إلى أنه تمت إحالة الملف إلى الجهات المختصة لمتابعة الإجراءات القانونية.

ومن جانبها ، تواصل الأجهزة المعنية التحقيق مع الموقوفين لكشف كامل الارتباطات والأهداف.