أمير قطر يتقدم مراسم تشييع ضحايا الهجوم الإسرائيلي على الدوحة | شاهد

تقدم أمير قطر تميم بن حمد، مراسم تشييع جنازة ضحايا الهجوم الإسرائيلي علي الدوحة الذي وقع أمس الأول الثلاثاء.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأول الثلاثاء غارة على العاصمة القطرية الدوحة، استهدفت قيادات من حركة حماس ما أسفر عن سقوط خمسة شهداء من المرافقين، إضافة إلى مقتل أحد أفراد قوة الأمن الداخلي وإصابة آخرين، وهو ما أثار إدانات عربية ودولية واسعة.

واتهم رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بـ"إضاعة الوقت" في مفاوضات الوساطة، مؤكداً أنه "لم يكن جاداً".

وشدد على أن الهجوم الإسرائيلي الأخير في الدوحة "قضى تماماً على أي أمل" للرهائن المحتجزين في غزة.

وقال آل ثاني في مقابلة حصرية مع شبكة سي إن إن الأمريكية إن الهجوم كان "عملاً همجياً لا يمكن وصفه إلا بأنه إرهاب دولة"، مضيفاً: "كنا نظن أننا نتعامل مع أناس متحضرين، لكن ما فعله نتنياهو عمل وحشي وبربري"، مؤكداً أن قطر لن تصمت إزاء استهداف مسؤولي حماس على أراضيها.