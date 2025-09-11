قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
43 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 31 بمدينة غزة
الرئيس السيسي وستارمر يدينان الاعتداء الإسرائيلي على قطر
رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة استعدادات احتفالية افتتاح المتحف المصرى الكبير
منشور صادم من رنا سماحة طليقة سامر أبو طالب بعد إعلان خطوبته
شاهد| أول ظهور لقيادات حماس بعد الهجوم الإسرائيلي على قطر
رئيس الوزراء يستعرض ملامح الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة
تصعيد خليجي مرتقب.. قطر تطالب بإغلاق السفارة الإماراتية في تل أبيب
الرئيس السيسي لستارمر: التحرك باتجاه تهجير الفلسطينيين قد يفضي إلى موجات غير مسبوقة من النزوح نحو أوروبا
رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة: جارِ دراسة عددٍ من مشاريع الاستثمار التونسي في مصر
أطفال غزة أصبحو شيوخها.. ماذا يريد الاحتلال من مواطني القطاع؟
تجديد حبس شخص تحرش بأجنبية أمام مقابر الإمام الشافعي
رفض تهجير الفلسطينيين وإدانة الاعتداء الإسرائيلي على قطر يتصدران مباحثات الرئيس السيسي وستارمر
اقتصاد

وزير التموين: حركة تنقلات القيادة التموينية في 11 محافظة هدفها تعزيز الانضباط والرقابة على الأسواق

الدكتور شريف فاروق وزير التموين
الدكتور شريف فاروق وزير التموين
أ ش أ

 أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن حركة التنقلات الأخيرة التي شملت 14 قيادة في 11 محافظة، تأتي في إطار خطة الوزارة لتجديد الدماء ودعم الانضباط الميداني وتعزيز الرقابة على الأسواق، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب بذل المزيد من الجهد والعمل بروح الفريق الواحد، بما يضمن الارتقاء بمنظومة التموين وتيسير الخدمات على المواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير التموين والتجارة الداخلية مع مديري ووكلاء مديريات التموين الجُدد بمقر الوزارة، في إطار الحرص على المتابعة الميدانية المستمرة، وتفعيل دور المديريات في تقديم الخدمات التموينية للمواطنين بكفاءة وشفافية.
ووجّه وزير التموين تكليفات مباشرة للمديريات تضمنت: التواجد الدائم في الشارع وبين المواطنين، ومتابعة الأسواق والتصدي لأي مخالفات أو ممارسات احتكارية، وضمان انتظام صرف الخبز والسلع التموينية باعتبارها حقوقًا أصيلة للمواطن، ورفع تقارير متابعة دقيقة للوزارة بشكل دوري ومنتظم، مؤكدًا على ثقته في القيادات الجديدة، قائلاً: "نجاح مديري ووكلاء المديريات هو نجاح للوزارة كلها، ولن يتحقق ذلك إلا بالالتزام الكامل بالعمل الجاد والوجود الميداني الفعال لخدمة المواطنين".
من جانبهم، أعرب المديرون والوكلاء الجُدد عن شكرهم وتقديرهم لمعالي الوزير على ثقته ودعمه المستمر، مؤكدين التزامهم الكامل بتطبيق توجيهاته والعمل على تطوير المنظومة التموينية وتحقيق تطلعات الدولة.
وقد شملت الحركة الجديدة للقيادات التموينية بالمحافظات ما يلي: عبد الباسط عبد النعيم عبد الجواد مديرًا لمديرية تموين القاهرة ، شيماء سيد أحمد عمر وكيلاً للمديرية لشئون الرقابة بالقاهرة، جمال عبد الرحيم القناوي مديرًا لمديرية تموين الإسكندرية، السيد أحمد السيد حرز الله مديرًا لمديرية تموين الشرقية ، عنتر سعيد محمود عبد العال وكيلاً للمديرية لشئون التموين بأسيوط ، ناصر مصطفى السيد عفيفي وكيلاً لمديرية التموين بالغربية ، السيدة رجب السيد وكيلاً لمديرية التموين بالسويس ،أحمد عنتر خليفة وكيلاً لمديرية التموين ببني سويف ، جمعة علي عبد الحفيظ مديرًا لمديرية تموين الفيوم، حلمي مصطفى أحمد زهري مديرًا لمديرية تموين المنيا، سامح شبل عوض مديرًا لمديرية تموين الإسماعيلية، ضياء الدين قنديل وكيلاً لمديرية التموين بالإسماعيلية، محمد السيد موسى خير السوداني وكيلاً لمديرية التموين بكفر الشيخ.
وفي لفتة تقديرية، قام الوزير بتكريم ناصر ثابت، مدير مديرية تموين القاهرة السابق، والذي تم تكليفه بالعمل استشارى قطاع بالدرجة الممتازة بالديوان العام تقديرًا لعطائه وجهوده المخلصة، مؤكدًا أن الوزارة تعتز بكوادرها التي ساهمت في تطوير العمل وتحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع.
حضر الاجتماع وليد ابو المجد نائب الوزير و خالد شرف مساعد الوزير للتخطيط والتنمية والشؤون المالية والإدارية و حسام الجراحي مساعد الوزير للرقابة، و محمد الباز رئيس الادارة المركزية للموارد البشرية.

ترشيحاتنا

صورة من ختام التدريبات

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع

