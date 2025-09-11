الروبيكي – العاشر – بلبيس.. خط سكة حديد جديد لدعم حركة البضائع وتسهيل انتقال الركاب

تمضي وزارة النقل في تنفيذ مشروع خط سكة حديد "الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس" بطول 63.5 كم، ضمن الممر اللوجستي (السخنة – الإسكندرية) الذي يضم ميناء السخنة والخط الأول للقطار الكهربائي السريع والميناء الجاف بالعاشر من رمضان وميناء الإسكندرية الكبير.

وأوضح بيان الوزارة أن الأعمال الجارية تشمل إنشاء الجسور وتركيب القضبان وبناء محطات الركاب وشحن البضائع، من خلال شركات مصرية وطنية وبإشراف استشاري محلي، حيث يتضمن المشروع خطًا مفردًا من الروبيكي حتى الميناء الجاف بالعاشر، وخطًا مزدوجًا من الميناء الجاف حتى بلبيس، إضافة إلى تنفيذ 23 عملًا صناعيًا ما بين كباري وأنفاق وبرابخ.

ويهدف المشروع إلى ربط الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بالعاشر من رمضان بشبكة السكك الحديدية والموانئ البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، بما يسهم في تعزيز حركة البضائع والحاويات وتسهيل نقلها إلى مختلف المناطق الصناعية والاستهلاكية، فضلًا عن خدمة نحو 90% من العاملين بمدينة العاشر القادمين من بلبيس، ما يقلل من الازدحام المروري واستهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية، ويعظم التكامل بين النقل الحديدي والبحري والجاف.

كما وجه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بدراسة إنشاء رصيف شحن على خط العاشر/بلبيس بمنتصف المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان لتيسير نقل البضائع إلى مناطق الاستهلاك وموانئ التصدير، وذلك في إطار تعظيم العائد الاقتصادي للمشروع ودعم جهود الدولة لجعل مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات.