وكيل آرت لانجلير يكشف تفاصيل جلسة الأهلي مع المدرب الهولندي

أكد هارولد إيكلكامب، وكيل المدرب الهولندي آرت لانجلير، أن موكله وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة يوم الأربعاء الماضي، وليس اليوم كما تردد في بعض التقارير. وأوضح أن لانجلير جاء من أجل مباشرة مهامه الخاصة بتوليه قيادة قطاع الناشئين بالنادي الأهلي.





اجتماع مع مسؤولي النادي الأهلي



وأشار إيكلكامب في تصريحاته لبرنامج “ستاد المحور” إلى أن لانجلير تواجد صباح اليوم في مقر النادي الأهلي المخصص لقطاع الناشئين. وأضاف أن المدرب الهولندي سيعقد جلسة هامة مع محمود الخطيب رئيس النادي، ومع رئيس قطاع الناشئين الجديد، من أجل مناقشة الملفات العاجلة التي تخص القطاع قبل التوقيع الرسمي على العقود.

ملفات عاجلة على طاولة النقاش

وأوضح وكيل المدرب أن الجلسة المنتظرة لن تقتصر فقط على الجوانب الإدارية، بل ستركز على ملفات متعددة تتعلق بخطة العمل داخل قطاع الناشئين. وأكد أن لانجلير يرغب في الاطلاع على رؤية النادي بالنسبة لهذا القطاع الحيوي، ومعرفة ما ينتظره مسؤولو الأهلي منه سواء على المدى القريب أو الطويل.

أدوات التدريب وتطوير القطاع

كما شدد إيكلكامب على أن المدرب الهولندي يضع على رأس أولوياته ملف أدوات ومستلزمات التدريب الخاصة بالناشئين، بجانب آليات تطوير منظومة العمل بما يتماشى مع المعايير الأوروبية.

وأوضح أن لانجلير سيعمل على إدخال طرق حديثة في التدريب والإعداد البدني والفني، بما يضمن إنتاج أجيال جديدة قادرة على تمثيل الفريق الأول للنادي الأهلي بشكل قوي.

رؤية مستقبلية واضحة



واختتم وكيل المدرب تصريحاته بالتأكيد على أن لانجلير حريص على وضع تصور متكامل لعمله داخل قطاع الناشئين، يربط بين الأهداف قصيرة المدى مثل تحسين بيئة التدريب اليومية، وبين الأهداف طويلة المدى المتمثلة في صناعة لاعبين قادرين على المنافسة قارياً ودولياً، بما يتماشى مع طموحات النادي الأهلي في السنوات المقبلة



