قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مندوب الكويت بمجلس الأمن: العدوان على قطر تهديد لأمن الخليج ولن نتهاون مع المساس بوحدتنا
ترامب يدعو أنصاره لضبط النفس بعد اغتيال الناشط تشارلي كيرك
إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في الزراعة
الهلال الأحمر يجهز لإطلاق القافلةرقم 36 لدعم غزة
غضب واجتماع عاجل.. تفاصيل اليوم الأخير للخطيب في الأهلي
نص اعتذار محمود الخطيب عن عدم الاستمرار في رئاسة الأهلي
مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة: قطر ليست وحدها ومصر ستواصل الدفاع عن وحدة الصف العربي
حارس ريال مدريد.. الفتح السعودي يضم بديل الشناوي ويرفض رحيل جوميز
نصب على الأجانب بزعم تقنين الإقامة.. مدير شركة سياحة يواجه هذه العقوبة
رئيس وزراء قطر: قادة إسرائيل مصابون بـ غرور القوة
اجتماع طارئ في الأهلي بسبب قرار الخطيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مندوب الكويت بمجلس الأمن: العدوان على قطر تهديد لأمن الخليج ولن نتهاون مع المساس بوحدتنا

مجلس الأمن
مجلس الأمن
القسم الخارجي

كشف مندوب دولة الكويت بمجلس الأمن طارق البناي أن دول مجلس التعاون الخليجي تؤكد رفضها التام لأي مساس بأمن أي من دولها، وأنها لن تتهاون مع أي تهديد يمس سيادتها أو سلامتها. 

وقال المندوب، في كلمة رسمية أمام المجلس، إن المملكة الخليجية تأخذ كل التحذيرات على محمل الجد، مشدداً على أن الوحدة الخليجية تمثّل خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء يشكّلان الدرع الأفضل لحماية المنطقة من كل أشكال العدوان أو التدخّل الخارجي.

وأوضح المتحدث أن مجلس التعاون يتبنّى موقفاً موحّداً تجاه أي تهديد، معتبرة أن أمن كل دولة من الدول الأعضاء هو عنق الحبل الذي يربط أمن التعاون كله.

 وأضاف أن المسؤولية مشتركة، وأن أي خرق لأمن أحد الأعضاء سيعتبر في نظر دول المجلس خرقاً مشتركاً، يوجب ردود فعل جماعية، وفق القوانين الدولية والمبادئ الخليجية المتعارف عليها.

وقد جاء هذا التصريح بعد تصاعد أجواء التوتر المتعلق بالاعتداءات على السيادة والممارسات التي تُعد "انتهاكاً للأمن الوطني".

 ولم يقتصر الحديث على التهديدات العسكرية فحسب، بل شمل المسائل السياسية والاقتصادية والأمنية كافة؛ إذ أكد مندوب الكويت أن مجلس التعاون يدعم كل الإجراءات التي تتخذها الدول الأعضاء للدفاع عن نفسها، بما في ذلك الاتفاقيات الأمنية المشتركة وتبادل المعلومات الاستخباراتية وتعزيز القدرات الدفاعية.

وخلال كلمته تمّ التأكيد على أن احترام السيادة الوطنية وعدم التدخّل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء يُمثلان من المبادئ الجوهرية للتعاون الخليجي، وهذا الموقف ليس جديداً، بل هو امتداد لبيانات سابقة صدرت عن المجلس في مواقف أظهر فيها تضامن الدول الأعضاء مع قطر في مواجهة الاعتداءات، ومع الدول التي تعرضت لأي تهديد خارجي، كما في البيان الوزاري الاستثنائي رقم 49 الذي أدان الهجوم الصاروخي على قطر، واعتبر أن أي تهديد لدولة عضو هو تهديد مباشر لجميع أعضاء المجلس. 

وقال المندوب الكويتي إن الدول الخليجية تتوقع من المجتمع الدولي أن يقفَ إلى جانب الحق والقانون، وأن يدين أي اعتداء أو مساس بالسيادة دون تردّد، معتبرة أن المعيار القانوني الدولي يجب أن يكون الفيصل في التعاطي مع أي أزمة.

 وشدّد أن أي محاولة لزعزعة أمن أي دولة من دول المجلس لن تبقى بدون ردّ، وإن المعادلة واضحة: الأمن الجماعي يعني الرد الجماعي.

مندوب الكويت بمجلس الأمن قطر امن الخليج التعاون الخليجي اسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقارب الساعة تتأخر 60 دقيقة مساء يوم خميس.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

عقارب الساعة تتأخر 60 دقيقة مساء يوم خميس.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

اضافة المواليد لبطاقة التموين 2025

بعد إعلان الوزير.. طريقة إضافة المواليد الجدد على التموين| الأوراق والشروط

الفيزا اتسحبت؟.. 6 خطوات تنقذك فورًا إذا ابتلعتها ماكينة الـATM

الفيزا اتسحبت؟.. 6 خطوات لاستعادة البطاقة من ماكينة ATM

700 جنيه| مفاجاة في أسعار الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 الآن

700 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 الآن

تمساح

ذعر بين المصطافين بعد ظهور تمساح بشاطئ أبو تلات في الإسكندرية

أمير قطر ورئيس الإمارات

تصعيد خليجي مرتقب.. قطر تطالب بإغلاق السفارة الإماراتية في تل أبيب

الايجار القديم

قانون الإيجار القديم يضع المستأجر أمام خيارين للخروج من الوحدة| تفاصيل

أسعار كتب العام الدراسي الجديد

تصل لـ1500 جنيه| أسعار كتب العام الدراسي الجديد في المدارس الرسمية للغات

ترشيحاتنا

لقاء اليوم

السكة الحديد تنظم ندوة توعية بالتعاون مع أوقاف الجيزة لمواجهة السلوكيات الخاطئة تجاه المرفق

احمد الدجوى

ابنة احمد الدجوي تثير الجدل على فيسبوك: الأيام الجاية هتبين اللي حصل

انطلاق أولى جلسات الاستماع لـ "شباب الصحفيين".. "الوطنية للصحافة" تواصل فعاليات خارطة الطريق الإعلامية

انطلاق أولى جلسات الاستماع لـ شباب الصحفيين.. الوطنية للصحافة تواصل فعاليات خارطة الطريق الإعلامية

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اليانسون؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اليانسون؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول اليانسون؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول اليانسون؟

بوتكس طبي.. اللبان الدكر سحر لبشرتك

بوتكس طبي.. اللبان الدكر سحر لبشرتك
بوتكس طبي.. اللبان الدكر سحر لبشرتك
بوتكس طبي.. اللبان الدكر سحر لبشرتك

تحذير .. محبو هذا المشروب أكثر جذبا للباعوض

الباعوض
الباعوض
الباعوض

حصاد 24 ساعة في سوهاج.. حوادث مأساوية وجهود رقابية وصحية مكثفة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فيديو

مونين

مونين يطلق "ألو".. أول تجربة سعودية لتصوير كليب تحت الماء

مرقة الدجاج

احذر استخدام مكعبات مرقة الدجاج يوميًا.. أضرار صحية جسيمة

توقعات ليلى عبد اللطيف

أحداث الدوحة.. بماذا تنبأت ليلى عبد اللطيف؟

استخراج دودة حية من دماغ مريض

عاشت سنين في دماغه.. استخراج دودة حية من دماغ شخص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد