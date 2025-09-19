قناة مفتوحة لنقل مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز في الإنتركونتيننتال.. الموعد والتفاصيل

يترقب عشاق كرة القدم في المنطقة العربية مواجهة مثيرة تجمع بين الأهلي السعودي وبيراميدز المصري، التي ستقام يوم الثلاثاء 23 سبتمبر على ستاد الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

هذه المباراة تأتي في إطار بطولة كأس إنتركونتيننتال التي تضم أفضل الأندية من قارات آسيا وأفريقيا والمحيط الهادئ.

جدير بالذكر أن بيراميدز قد تأهل لملاقاة الأهلي السعودي بعد فوزه على أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بطل أوقيانوسيا، بنتيجة 3-0.

موعد مباراة بيراميدز والأهلي السعودي

بحسب الإخطارات التي تلقاها الناديان من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، سيتم تحديد موعد المباراة، الثلاثاء 23 سبتمبر في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت كل من مصر والسعودية على استاد الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

الجدير بالذكر أن المتأهل من هذه المباراة، سوف يواجه الفائز من ديربي الأمريكتين بين كروز أزول المكسيكي وبطل ليبيرتادوريس في دور نصف النهائي، ثم المتأهل سيلاقي باريس سان جيرمان في المباراة النهائية.

ويشارك فريق بيراميدز في بطولة كأس الإنتركونتيننتال للمرة الأولى في تاريخه، بصفته حامل لقب دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي 2024-2025، في المقابل يشارك أهلي جدة السعودي بإعتباره بطل دوري أبطال آسيا 2024-2025.

نظام بطولة كأس إنتركونتيننتال

تعد بطولة كأس إنتركونتيننتال من المسابقات العالمية التي تم اعتماد إقامتها سنوياً منذ العام الماضي، بدلاً من كأس العالم للأندية في صيغته القديمة.

الفائز في هذه البطولة سيتأهل للمنافسة في المرحلة النهائية المجمعة لكأس إنتركونتيننتال المزمع إقامتها في الدوحة خلال شهر ديسمبر المقبل.

يتواجد كلا الفريقين بيراميدز والأهلي السعودي في مرحلة حاسمة من البطولة حيث يتنافسان على لقب كأس القارات الثلاث. وفي حال انتهت المباراة بالتعادل خلال الوقت الأصلي، سيتم اللجوء إلى شوطين إضافيين مدتهما 30 دقيقة. وفي حال استمرت النتيجة كما هي، سيجري الفريقان ركلات ترجيح لتحديد الفائز بالبطولة.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والأهلي السعودي

يمكن لعشاق كرة القدم متابعة المباراة عبر منصات الإعلام الحديثة. سيتم بثها عبر منصات "الفيفا" الرسمية و"دازن" ومنصة "شاهد"، مما يسهل على المشجعين حول العالم متابعة الأحداث الحية.

في سياق متصل، أعلن الإعلامي خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق، عن قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد بيراميدز في كأس الإنتركونتيننتال، وذلك عبر منشور على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكتب الغندور: «إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم سيلعب بيراميدز مع أهلي جدة السعودي في جدة على كأس المحيط الهادي وأفريقيا وآسيا».

وأضاف: «مباراة الأهلي وبيراميدز للأسف ستكون في نفس توقيت مباراة الزمالك والجونة. قبلها الأهلي وحرس الحدود والمباراة هتكون مذاعة على الـMBC».