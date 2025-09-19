قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجيش الأمريكي: مصرع 4 جنود على الأرجح في تحطم طائرة قرب واشنطن
تامر عبد الحميد: انتقال زيزو للأهلي وجع قلبي والزمالك كان ناقص يجبله أوبر
ترامب : نعمل على إنهاء الحرب في غزة وبين روسيا وأوكرانيا
تريزيجيه: فوز الأهلي على سيراميكا خطوة لاستعادة الانتصارات
موعد مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
يقظة عاجلة تنقذ سوهاج من كارثة تسريب غاز بمدينة ناصر| القصة الكاملة
انتخابات الأهلي.. سيد عبد الحفيظ يكشف مفاجأة حول لقائه مع الخطيب
طارق يحيى: الخطيب سافر لأداء العمرة.. وحسم ترشحه عقب العودة
الصور الأولي من خطوبة نور شقيقة هنا الزاهد
محافظ سوهاج يفتتح مسجد الشيخ وحشي بجهينة على مساحة 600 متر
وزير التعليم العالي يفتتح العام الدراسي بجامعة القاهرة الأهلية اليوم
موضوع قضية المخدرات كذب.. حسام حبيب يكشف مفاجأة عن أزمة شيرين
أصل الحكاية

قناة مفتوحة لنقل مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز في الإنتركونتيننتال.. الموعد والتفاصيل

بيراميدز
بيراميدز
أحمد أيمن

يترقب عشاق كرة القدم في المنطقة العربية مواجهة مثيرة تجمع بين الأهلي السعودي وبيراميدز المصري، التي ستقام يوم الثلاثاء 23 سبتمبر على ستاد الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة. 

هذه المباراة تأتي في إطار بطولة كأس إنتركونتيننتال التي تضم أفضل الأندية من قارات آسيا وأفريقيا والمحيط الهادئ.

جدير بالذكر أن بيراميدز قد تأهل لملاقاة الأهلي السعودي بعد فوزه على أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بطل أوقيانوسيا، بنتيجة 3-0. 

موعد مباراة بيراميدز والأهلي السعودي

بحسب الإخطارات التي تلقاها الناديان من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، سيتم تحديد موعد المباراة، الثلاثاء 23 سبتمبر في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت كل من مصر والسعودية على استاد الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

الجدير بالذكر أن المتأهل من هذه المباراة، سوف يواجه الفائز من ديربي الأمريكتين بين كروز أزول المكسيكي وبطل ليبيرتادوريس في دور نصف النهائي، ثم المتأهل سيلاقي باريس سان جيرمان في المباراة النهائية.

ويشارك فريق بيراميدز في بطولة كأس الإنتركونتيننتال للمرة الأولى في تاريخه، بصفته حامل لقب دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي 2024-2025، في المقابل يشارك أهلي جدة السعودي بإعتباره بطل دوري أبطال آسيا 2024-2025.

نظام بطولة كأس إنتركونتيننتال

تعد بطولة كأس إنتركونتيننتال من المسابقات العالمية التي تم اعتماد إقامتها سنوياً منذ العام الماضي، بدلاً من كأس العالم للأندية في صيغته القديمة. 

الفائز في هذه البطولة سيتأهل للمنافسة في المرحلة النهائية المجمعة لكأس إنتركونتيننتال المزمع إقامتها في الدوحة خلال شهر ديسمبر المقبل.

يتواجد كلا الفريقين بيراميدز والأهلي السعودي في مرحلة حاسمة من البطولة حيث يتنافسان على لقب كأس القارات الثلاث. وفي حال انتهت المباراة بالتعادل خلال الوقت الأصلي، سيتم اللجوء إلى شوطين إضافيين مدتهما 30 دقيقة. وفي حال استمرت النتيجة كما هي، سيجري الفريقان ركلات ترجيح لتحديد الفائز بالبطولة.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والأهلي السعودي 

يمكن لعشاق كرة القدم متابعة المباراة عبر منصات الإعلام الحديثة. سيتم بثها عبر منصات "الفيفا" الرسمية و"دازن" ومنصة "شاهد"، مما يسهل على المشجعين حول العالم متابعة الأحداث الحية.

في سياق متصل، أعلن الإعلامي خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق، عن قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد بيراميدز في كأس الإنتركونتيننتال، وذلك عبر منشور على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكتب الغندور: «إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم سيلعب بيراميدز مع أهلي جدة السعودي في جدة على كأس المحيط الهادي وأفريقيا وآسيا».

وأضاف: «مباراة الأهلي وبيراميدز للأسف ستكون في نفس توقيت مباراة الزمالك والجونة. قبلها الأهلي وحرس الحدود والمباراة هتكون مذاعة على الـMBC».

بيراميدز مباراة بيراميدز والأهلي السعودي موعد مباراة بيراميدز والأهلي السعودي القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والأهلي السعودي كأس إنتركونتيننتال

سعر الذهب اليوم

400 جنيه تراجعًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

الزوجه

برقم تليفون.. استغاثة على السوشيال تخص الناجية من جريمة الدقهلية

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار المالية.. قبل الدراسة ولا بعدها؟

إسورة

3 ملايين جنيه وخرزة مفقودة.. كبير الأثريين يعلن مفاجأة عن إسورة المتحف المصري

هل يتم تأخير الساعة 60 دقيقة اليوم؟.. اعرف موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025

هل يتم تأخير الساعة 60 دقيقة اليوم؟.. اعرف موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025

الرئيس السيسي

قرارات رئاسية وتوجيهات للحكومة.. الرئيس السيسي يوجه بتوفير مخزون مطمئن من السلع

سرقة المتحف المصري

اعترافات جديدة في واقعة سرقة المتحف المصري: المتهم الثالث يكشف تفاصيل بيع الأسورة الذهبية

عمومية الأهلي

وجودك قرار مش اختيار.. عمومية الأهلي تضع الخطيب في خانة اليك.. تفاصيل

دعاء الوتر

دعاء الوتر .. ردده في صلاتك يمنحك خيري الدنيا والآخرة

الدعاء

معنى حديث «الدعاء هو العبادة» .. وأسباب استجابة الدعوة سريعا

الإفتاء تواصل قوافلها الدعوية إلى شمال سيناء

الإفتاء تواصل قوافلها الدعوية إلى شمال سيناء لتلبية احتياجات الأهالي من الفتاوى

برج الدلو حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025.. ترى الصورة من عدة زوايا

برج الجدي حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025.. الحب يحتاج الاهتمام

احدث ظهور لـ إسعاد يونس فى حفل توزيع جوائز دير جيست

حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا وصحيا

سرقة الإسورة الملكية الذهبية

سرقة الإسورة الملكية الذهبية .. أسرار من الكواليس تكشفها التحقيقات

سرعه النت

​لا تضع الراوتر هنا.. أماكن تدمر سرعة الإنترنت

فوائد الكاكاو

اندهش .. الكاكاو يعالج مقاومة الأنسولين ويضبط السكر

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

