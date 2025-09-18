تشكيل بيراميدز في مواجهة زد بالدوري المصري

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة نادي زد في إطار بطولة الدوري المصري.

ويستضيف بيراميدز نظيره زد في الثامنة من مساء اليوم باستاد الدفاع الجوي في الجولة السابعة من بطولة الدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - إيفرتون داسيلفا - وليد الكرتي

خط الهجوم: مروان حمدي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - علي جبر - كريم حافظ - محمود دونجا - مصطفى زيكو - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - فيستون ماييلي - يوسف أوباما.