إبراهيم فايق يتغنى بالزمالك: الاستمرارية مفتاح النجاح مع تجربة جون إدوارد

علق الإعلامي إبراهيم فايق علي فوز الزمالك علي الإسماعيلي بنتيجة ٢-٠، على استاد هيئة قناة السويس، في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

و كتب إبراهيم فايق:

‏الاستمرارية.. ثقة المكسب.. القتال على كل كرة وكل فرصة كأنها أخر فرصة.. كلها مكتسبات جديدة للزمالك هتقدر يخليه يروح بعيد أوي.

وتابع :‏الفريق غير جلده وغير شكله.. وده اللي قولته نهاية الموسم اللي فات علشان احنا ناس صريحة مالناش في الاونطة.. قولت وقتها ان الإدارة وكابتن حسين لبيب عندهم فكرة واضحة مفادها غربلة الفريق وتفويره، النهاردة انت بتشوف مؤشرات إيجابية لتجربة الزمالك مع فريق شبه جديد مع جون ادوارد.

و أضاف:‏برضه مع كل ما سبق كل دي مؤشراتك إيجابية مش نتائج نهائية.. الموسم طويل ولو عايز تحافظ على مؤشرات وثقتك لازم تنقل للي بعده.. لازم استمرارية.





سجل عبدالله السعيد هدف الزمالك الأول من ركلة جزاء في الدقيقة ٧ من انطلاق المباراة بعد احتساب الحكم أمين عمر لركلة الجزاء لصالح خوان بيزيرا.

وسجل عدى الدباغ الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة ٥٦ من عمر اللقاء بعد انفراده بحارس مرمى الإسماعيلي.

وتعرض عمر جابر ظهير ايمن الزمالك لإصابة عضلية خرج على أثرها من اللقاء ودخل صلاح مصدق بدلا منه في الدقيقة ٤٥.

وبتلك النتيجة رفع الزمالك رصيده للنقطة ١٦ ليعزز صدارته لجدول الدوري الممتاز، وتوقف رصيد الإسماعيلي عند النقطة ٤ في المركز التاسع عشر.