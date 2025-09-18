قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأردن يدين حادثة جسر الملك حسين ويحذّر: مصالح المملكة ومساعدات غزة في خطر
إبراهيم فايق يتغنى بالزمالك: الاستمرارية مفتاح النجاح مع تجربة جون إدوارد
الدرديري: رجوع الزمالك لمكانه الطبيعي في صدارة الدوري
إسرائيل في صدمة.. طائرة حوثية مسيرة تضرب فندقا بـ إيلات
الأقصر تستقبل ملك وملكة إسبانيا بترحاب رسمي وزيارة فريدة لمعبد الدير البحري
الرئيس الكازاخي يلتقي المفتي ووكيل الأزهر ووزير الأوقاف في ختام قمة زعماء الأديان بـ أستانا
مدبولي: ملتزمون بدعم وتطوير العلاقات مع مدريد.. ونشيد بالموقف الإسباني القوي تجاه القضية الفلسطينية
عبدالله السعيد يتوج بجائزة أفضل لاعب في مباراة الزمالك والإسماعيلي
مخالفات المرور 2025.. خدمة مجانية تكشف طرق الاستعلام والسداد والتظلم
تعادل 3 ونصف مليون جنيه.. خبير أثري يكشف ماجأة عن أزمة سرقة أسورة الملك بسوسنس الأول
نهاية الأسبوع.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الخميس 18 سبتمبر 2025
فصل تاريخي جديد.. الكشف عن شواهد أثرية تؤكد وجود ميناء قديم مغمور بالمياه في الإسكندرية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إبراهيم فايق يتغنى بالزمالك: الاستمرارية مفتاح النجاح مع تجربة جون إدوارد

ابراهيم فايق
ابراهيم فايق
ميرنا محمود

علق الإعلامي إبراهيم فايق علي فوز الزمالك علي الإسماعيلي بنتيجة  ٢-٠، على استاد هيئة قناة السويس، في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

و كتب إبراهيم فايق:

‏الاستمرارية.. ثقة المكسب.. القتال على كل كرة وكل فرصة كأنها أخر فرصة.. كلها مكتسبات جديدة للزمالك هتقدر يخليه يروح بعيد أوي.

وتابع :‏الفريق غير جلده وغير شكله.. وده اللي قولته نهاية الموسم اللي فات علشان احنا ناس صريحة مالناش في الاونطة.. قولت وقتها ان الإدارة وكابتن حسين لبيب عندهم فكرة واضحة مفادها غربلة الفريق وتفويره، النهاردة انت بتشوف مؤشرات إيجابية لتجربة الزمالك مع فريق شبه جديد مع جون ادوارد.

و أضاف:‏برضه مع كل ما سبق كل دي مؤشراتك إيجابية مش نتائج نهائية.. الموسم طويل ولو عايز تحافظ على مؤشرات وثقتك لازم تنقل للي بعده.. لازم استمرارية.



وحقق الزمالك فوزا على الإسماعيلي بنتيجة  ٢-٠، على استاد هيئة قناة السويس، في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

سجل عبدالله السعيد هدف الزمالك الأول من ركلة جزاء في الدقيقة ٧ من انطلاق المباراة بعد احتساب الحكم أمين عمر لركلة الجزاء لصالح خوان بيزيرا.

وسجل عدى الدباغ الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة ٥٦ من عمر اللقاء بعد انفراده بحارس مرمى الإسماعيلي.

وتعرض عمر جابر ظهير ايمن الزمالك لإصابة عضلية خرج على أثرها من اللقاء ودخل صلاح مصدق بدلا منه في الدقيقة ٤٥.

وبتلك النتيجة رفع الزمالك رصيده للنقطة ١٦ ليعزز صدارته لجدول الدوري الممتاز، وتوقف رصيد الإسماعيلي عند النقطة ٤ في المركز التاسع عشر.

