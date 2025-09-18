عزز صدارته للدوري.. الزمالك يهزم الإسماعيلي بثنائية نظيفة

حقق الزمالك فوزا على الإسماعيلي بنتيجة ٢-٠، على استاد هيئة قناة السويس، في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

سجل عبدالله السعيد هدف الزمالك الأول من ركلة جزاء في الدقيقة ٧ من انطلاق المباراة بعد احتساب الحكم أمين عمر لركلة الجزاء لصالح خوان بيزيرا.

وسجل عدى الدباغ الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة ٥٦ من عمر اللقاء بعد انفراده بحارس مرمى الإسماعيلي.

وتعرض عمر جابر ظهير ايمن الزمالك لإصابة عضلية خرج على أثرها من اللقاء ودخل صلاح مصدق بدلا منه في الدقيقة ٤٥.

وبتلك النتيجة رفع الزمالك رصيده للنقطة ١٦ ليعزز صدارته لجدول الدوري الممتاز، وتوقف رصيد الإسماعيلي عند النقطة ٤ في المركز التاسع عشر.

تشكيل الزمالك

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، عن التشكيل الذي خاض به الأبيض مباراة الإسماعيلي التي انطلقت في الخامسة مساء اليوم الخميس على استاد هيئة قناة السويس، في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

محمد صبحي.

محمود بنتايج .

حسام عبد المجيد .

محمد إسماعيل.

عمر جابر.

نبيل عماد دونجا.

عبد الله السعيد .

ناصر ماهر.

خوان بيزيرا.

عدي الدباغ.

آدم كايد.

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وصلاح مصدق وأحمد فتوح وسيف جعفر وأحمد حمدي وعبد الحميد معالي وأحمد شريف وعمرو ناصر وناصر منسي.