جنوب سيناء .. قوافل الطبية لتقديم الخدمات العلاجية بالمناطق الأكثر احتياجا

أعلنت منسق القوافل العلاجية بمديرية الصحة في جنوب سيناء الدكتورة مروة عطية، استمرار عمل القوافل الطبية خلال شهر سبتمبر الجاري، وذلك استمراراً لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"؛ من أجل ضمان وصول الخدمات الصحية إلى المناطق والوديان الأكثر احتياجاً.



أضافت منسق القوافل، في بيان اليوم، الأحد، إن يأتي ذلك تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، ومحافظ جنوب سيناء الدكتور خالد مبارك، وبناءً على تكليف مباشر من مدير المديرية الدكتور هيثم الشنهاب .



أوضحت أنه تم تنفيذ 4 قوافل طبية في وديان سعال والإسباعية بمدينة سانت كاترين، ووديان الطرفة وفيران والحسوة والندية ومكتب وغراقد بمدينة أبو رديس، وقد تم توقيع الكشف الطبي على 192 مواطناً بعيادة الباطنة، و147 طفلاً بعيادة الأطفال، و167 مواطناً بعيادة العظام، و110 حالات بعيادة الأنف والأذن، و42 سيدة بعيادة النساء وتنظيم الأسرة، ليصل إجمالي المترددين إلى 611 مواطناً، كما تم إجراء التحاليل الطبية لـ 42 مواطناً، وتقديم خدمات المبادرات الرئاسية لـ 148 مواطناً، إضافة إلى تحويل 7 حالات لأقرب مستشفى لاستكمال العلاج على نفقة الدولة.



وأكدت استمرار القوافل العلاجية في تقديم خدماتها خلال شهر أكتوبر المقبل، حيث سيتم تنظيمها في:المدينة والمزينة بمدينة نويبع يومي 2-3 أكتوبر ، والعصلة والشرفا بمدينتي دهب وشرم الشيخ يومي 4-5 أكتوبر، والرويسات بشرم الشيخ يومي 6 -7 أكتوبر ، وقريتي الجبيل والوادى بطور سيناء يومي 8-9 أكتوبر ، وذلك بهدف دعم وصول الخدمات الصحية للمواطنين في المناطق الأكثر احتياجاً بجنوب سيناء.