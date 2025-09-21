قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بالزيادة الأخيرة
الإسكان: منصة الوحدات البديلة للايجار القديم جاهزة
خاص| بينهم 3 معاونين للوزير.. «الصحة» على موعد مع أكبر حركة تغييرات
من بينهم مصر.. ترامب يدعو قادة 6 دول إلى اجتماع في المكتب البيضاوي (تفاصيل)
جدول مرتبات شهر سبتمبر .. والصرف في هذا الموعد
وزير خارجية البرتغال يعلن اعتراف بلاده بدولة فلسطين
أحمد موسى يشيد بموقف نقابة الصحفيين تجاه قانون الإجراءات الجناية
ابتهاج عربي ودولي باعتراف كندا وأستراليا والمملكة المتحدة رسميا بدولة فلسطين (تقرير)
دراسة متأنية.. الديهي: قانون الإجراءات الجنائية يشبه الدستور الثاني للبلاد
فوزي: إعادة الرئيس السيسي قانون الإجراءات الجنائية للنواب تمثل ممارسة ديمقراطية راسخة
مساعد وزير الخارجية الأسبق: رؤية ترامب للمنطقة دائمًا مقصورة على مصالح إسرائيل
محافظات

جنوب سيناء .. قوافل الطبية لتقديم الخدمات العلاجية بالمناطق الأكثر احتياجا

استمرار القوافل الطبية لتقديم الخدمات العلاجية بالمناطق الأكثر احتياجاً بجنوب سيناء
استمرار القوافل الطبية لتقديم الخدمات العلاجية بالمناطق الأكثر احتياجاً بجنوب سيناء
أ ش أ

أعلنت منسق القوافل العلاجية بمديرية الصحة في جنوب سيناء الدكتورة مروة عطية، استمرار عمل القوافل الطبية خلال شهر سبتمبر الجاري، وذلك استمراراً لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"؛ من أجل ضمان وصول الخدمات الصحية إلى المناطق والوديان الأكثر احتياجاً.


أضافت منسق القوافل، في بيان اليوم، الأحد، إن يأتي ذلك تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، ومحافظ جنوب سيناء الدكتور خالد مبارك، وبناءً على تكليف مباشر من مدير المديرية الدكتور هيثم الشنهاب .


أوضحت أنه تم تنفيذ 4 قوافل طبية في وديان سعال والإسباعية بمدينة سانت كاترين، ووديان الطرفة وفيران والحسوة والندية ومكتب وغراقد بمدينة أبو رديس، وقد تم توقيع الكشف الطبي على 192 مواطناً بعيادة الباطنة، و147 طفلاً بعيادة الأطفال، و167 مواطناً بعيادة العظام، و110 حالات بعيادة الأنف والأذن، و42 سيدة بعيادة النساء وتنظيم الأسرة، ليصل إجمالي المترددين إلى 611 مواطناً، كما تم إجراء التحاليل الطبية لـ 42 مواطناً، وتقديم خدمات المبادرات الرئاسية لـ 148 مواطناً، إضافة إلى تحويل 7 حالات لأقرب مستشفى لاستكمال العلاج على نفقة الدولة.


وأكدت استمرار القوافل العلاجية في تقديم خدماتها خلال شهر أكتوبر المقبل، حيث سيتم تنظيمها في:المدينة والمزينة بمدينة نويبع يومي 2-3 أكتوبر ، والعصلة والشرفا بمدينتي دهب وشرم الشيخ يومي 4-5 أكتوبر، والرويسات بشرم الشيخ يومي 6 -7 أكتوبر ، وقريتي الجبيل والوادى بطور سيناء يومي 8-9 أكتوبر ، وذلك بهدف دعم وصول الخدمات الصحية للمواطنين في المناطق الأكثر احتياجاً بجنوب سيناء.

منسق القوافل العلاجية بمديرية الصحة في جنوب سيناء الدكتورة مروة عطية القوافل العلاجية القوافل الطبية مديرية الصحة في جنوب سيناء

