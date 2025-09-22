قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر ورواندا تتوسعان في التعاون بمجالات البنية التحتية والطاقة والتعليم والصحة
الكرملين عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية: حل الدولتين السبيل الوحيد لتسوية الصراع
المفرخ السمكي بالشلال.. مشروع حيوي لدعم التنمية المستدامة في أسوان
مصر تستهدف دخول قائمة أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التجارة والاستثمار خلال عامين
بث مباشر.. رفع العلم الفلسطيني على مبنى بعثة فلسطين في لندن
تبدأ من 50 جنيها.. أسعار استمارات البطاقة الشخصية 2025
كوريا تضع شرطا للمفاوضات مع أمريكا.. وكيم: احتفظ بذكريات طيبة مع ترامب
نجل شقيق عبد الحليم حافظ يكشف تفاصيل تسجيل منزله عالميا وعودة الزياراتlخاص
4 تماثيل و3 آلاف دولار.. سقوط عصابة النصب على مهووسي شراء الآثار بأكتوبر
رئيس الأركان الإيراني: لن نقف متفرجين وسنرد على تهديدات المتغطرسین بما يفوق التصور
المتحف المصري الكبير يخفض الحد الأقصى لعمر تذاكر الطلاب إلى 24 عامًا بدءًا من يناير 2026
كلب الكابتن نهش مهندسة.. عصام الحضري وزوجته في محضر رسمي بالعلمين
محافظات

معهد الأورام بجامعة المنوفية يستقبل خبيرًا عالميًا ويجري ثلاث حالات ناجحة بالعلاج الإشعاعي التداخلي

اطباء معهد الاورام
مروة فاضل

استقبل معهد الأورام بجامعة المنوفية  الدكتور هذال حداد، أستاذ العلاج الإشعاعي ورئيس وحدة العلاج الإشعاعي التداخلي بجامعة توبينجن بجنوب ألمانيا، وذلك في إطار التعاون العلمي وتبادل الخبرات مع كبرى الجامعات والمراكز البحثية العالمية، كما أن استضافة خبراء عالميين مثل الدكتور هذال حداد تمثل خطوة مهمة في دعم استراتيجية المعهد لتبني أحدث بروتوكولات العلاج وتبادل الخبرات مع المراكز البحثية الدولية، 

وأكد رئيس الجامعة، أن معهد الأورام يُعد أحد الصروح الطبية المتميزة في تقديم خدمات علاجية متخصصة لمرضى الأورام، مؤكدا على حرص الجامعة على دعمه المستمر وتزويده بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، فضلًا عن تعزيز التعاون مع الخبراء الدوليين لتطوير أساليب العلاج والبحث العلمي، بما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية المقدمة للمرضى من أبناء محافظة المنوفية والمحافظات المجاورة.

وأضاف أن معهد الأورام بصدد التوسع في تقديم خدمات العلاج الإشعاعي التداخلي ليشمل عددًا أكبر من الحالات والأورام المختلفة، مع إطلاق برامج تدريبية متخصصة للأطباء والفنيين لمواكبة أحدث التطورات العالمية، بما يعزز مكانة المعهد كمركز رائد في علاج الأورام على المستويين المحلي والإقليمي.

ومن جانبه، صرح الدكتور أحمد صبرى عميد معهد الأورام بجامعة المنوفية أنه خلال الزيارة، تم إجراء ثلاث حالات علاج إشعاعي تداخلي ناجحة باستخدام أحدث التقنيات العالمية، شملت حالتين لورم بالبروستاتا وحالة لورم بعنق الرحم، في خطوة تمثل نقلة نوعية في تطوير أساليب العلاج بالمعهد، بما يسهم في تحسين نسب الشفاء ورفع معدلات الأمان للمرضى، موضحًا أن نجاح إجراء هذه الحالات يعكس جاهزية المعهد وكفاءة الكوادر الطبية العاملة به، ويمهد لمزيد من التعاون في مجالات التدريب والبحث العلمي لخدمة المرضى وتحقيق أعلى نسب شفاء.

وأعرب الدكتور هذال حداد عن سعادته بالمستوى الطبي المتميز للفريق المعالج، مؤكدًا أن المعهد يمتلك كوادر قادرة على مواكبة أحدث ما توصل إليه العلم في مجال الأورام، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعد بداية لشراكات مستقبلية في التدريب والبحث العلمي ونقل التكنولوجيا الطبية المتقدمة.

 ووجه كل من الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، والدكتور أحمد صبرى عميد معهد الأورام، خالص الشكر والتقدير لفريق العمل من الأطباء وهيئة التمريض والفنيين بالمعهد، على جهودهم المتميزة وتفانيهم في العمل، مؤكدين أن ما تحقق هو ثمرة عمل جماعي وتكامل بين جميع عناصر المنظومة الطبية، وأن الجامعة ستظل داعمة لكل ما من شأنه رفع كفاءة الكوادر وتقديم أفضل خدمة علاجية للمرضى.

وقد كان في استقبال الخبير العالمى كل من: الدكتور محمد السنباوي، مدير مستشفى معهد الأورام، الدكتور محمد أبو الفتوح أستاذ علاج الأورام، والدكتورة أميرة الدسوقي أستاذ مساعد العلاج الإشعاعى، الدكتورة ريهام أحمد عبد العزيز أستاذ مساعد العلاج الإشعاعي

وشارك في إجراء الحالات كل من: الدكتور محمد شلبي، الدكتور أحمد شوقي، الدكتور جمال صالح، الدكتورة آلاء أبو خضرة، الدكتور عمرو سمير، وطاقم التمريض: صفا عبد الله، إيمان سليم، إيمان صابر، أميرة ربيع.

امام عاشور

إمام عاشور: حذفت صورتي بقميص الأهلي خوفا على ابنتي

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

زيزو

أسطورة مصطنعة.. لاعب الاهلي السابق ينتقد جماهير الزمالك

الاهلي وحرس الحدود

شكري وعبد القادر في القائمة.. موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري والقناة الناقلة

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مستهل الإثنين

كيفية تحصين الأطفال

تحصين الأطفال عند الذهاب للمدرسة.. النبي رقى أحفاده بـ12 كلمة

مدير التعليم بجنوب سيناء يتفقد المدارس

مدير تعليم جنوب سيناء يتابع انتظام الدراسة في مدارس طور سيناء.. في اليوم الثانى لبدء الدراسة

محافظ الغربية

محافظ الغربية يتابع انتظام حركة النقل بجميع المراكز والمدن

جامعة كفر الشيخ الأهلية

بدء استقبال طلاب منحة علماء المستقبل بجامعة كفر الشيخ الأهلية

انهيار أسعار دودج تشالنجر هيلكات.. وعشاقها في صدمة

دودج تشالنجر

حملات مكبرة لإزالة التعديات بالبناء المخالف بالشرقية

ازالة تعدي

طريقة عمل الخيار المخلل السريع

طريقة عمل الخيار المخلل السريع

7 علامات تشير إلى النقص بالفيتامين B12

7 علامات تشير إلى النقص بالفيتامين B12

سرقة هاتف

القبض على عاطل سرق هاتف محمول من داخل عيادة بأسوان

المتهمين

يلقون أكياس المياه في وجوه المواطنين.. القبض على أبطال الفيديو المنتشر

نهال طايل

نهال طايل: سعيدة بنجاح تفاصيل.. وهذه نصيحتي للشباب المقبل على المجال الإعلامي

نهى صالح

نهى صالح: التعاون مع محمد هنيدي عبارة عن جد ولعب وحب|خاص

