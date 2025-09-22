معهد الأورام بجامعة المنوفية يستقبل خبيرًا عالميًا ويجري ثلاث حالات ناجحة بالعلاج الإشعاعي التداخلي

استقبل معهد الأورام بجامعة المنوفية الدكتور هذال حداد، أستاذ العلاج الإشعاعي ورئيس وحدة العلاج الإشعاعي التداخلي بجامعة توبينجن بجنوب ألمانيا، وذلك في إطار التعاون العلمي وتبادل الخبرات مع كبرى الجامعات والمراكز البحثية العالمية، كما أن استضافة خبراء عالميين مثل الدكتور هذال حداد تمثل خطوة مهمة في دعم استراتيجية المعهد لتبني أحدث بروتوكولات العلاج وتبادل الخبرات مع المراكز البحثية الدولية،

وأكد رئيس الجامعة، أن معهد الأورام يُعد أحد الصروح الطبية المتميزة في تقديم خدمات علاجية متخصصة لمرضى الأورام، مؤكدا على حرص الجامعة على دعمه المستمر وتزويده بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، فضلًا عن تعزيز التعاون مع الخبراء الدوليين لتطوير أساليب العلاج والبحث العلمي، بما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية المقدمة للمرضى من أبناء محافظة المنوفية والمحافظات المجاورة.

وأضاف أن معهد الأورام بصدد التوسع في تقديم خدمات العلاج الإشعاعي التداخلي ليشمل عددًا أكبر من الحالات والأورام المختلفة، مع إطلاق برامج تدريبية متخصصة للأطباء والفنيين لمواكبة أحدث التطورات العالمية، بما يعزز مكانة المعهد كمركز رائد في علاج الأورام على المستويين المحلي والإقليمي.

ومن جانبه، صرح الدكتور أحمد صبرى عميد معهد الأورام بجامعة المنوفية أنه خلال الزيارة، تم إجراء ثلاث حالات علاج إشعاعي تداخلي ناجحة باستخدام أحدث التقنيات العالمية، شملت حالتين لورم بالبروستاتا وحالة لورم بعنق الرحم، في خطوة تمثل نقلة نوعية في تطوير أساليب العلاج بالمعهد، بما يسهم في تحسين نسب الشفاء ورفع معدلات الأمان للمرضى، موضحًا أن نجاح إجراء هذه الحالات يعكس جاهزية المعهد وكفاءة الكوادر الطبية العاملة به، ويمهد لمزيد من التعاون في مجالات التدريب والبحث العلمي لخدمة المرضى وتحقيق أعلى نسب شفاء.

وأعرب الدكتور هذال حداد عن سعادته بالمستوى الطبي المتميز للفريق المعالج، مؤكدًا أن المعهد يمتلك كوادر قادرة على مواكبة أحدث ما توصل إليه العلم في مجال الأورام، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعد بداية لشراكات مستقبلية في التدريب والبحث العلمي ونقل التكنولوجيا الطبية المتقدمة.

ووجه كل من الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، والدكتور أحمد صبرى عميد معهد الأورام، خالص الشكر والتقدير لفريق العمل من الأطباء وهيئة التمريض والفنيين بالمعهد، على جهودهم المتميزة وتفانيهم في العمل، مؤكدين أن ما تحقق هو ثمرة عمل جماعي وتكامل بين جميع عناصر المنظومة الطبية، وأن الجامعة ستظل داعمة لكل ما من شأنه رفع كفاءة الكوادر وتقديم أفضل خدمة علاجية للمرضى.

وقد كان في استقبال الخبير العالمى كل من: الدكتور محمد السنباوي، مدير مستشفى معهد الأورام، الدكتور محمد أبو الفتوح أستاذ علاج الأورام، والدكتورة أميرة الدسوقي أستاذ مساعد العلاج الإشعاعى، الدكتورة ريهام أحمد عبد العزيز أستاذ مساعد العلاج الإشعاعي

وشارك في إجراء الحالات كل من: الدكتور محمد شلبي، الدكتور أحمد شوقي، الدكتور جمال صالح، الدكتورة آلاء أبو خضرة، الدكتور عمرو سمير، وطاقم التمريض: صفا عبد الله، إيمان سليم، إيمان صابر، أميرة ربيع.