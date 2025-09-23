قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خامنئي: لن نستسلم للضغوط وإيران ماضية في برنامجها النووي السلمي
في مؤتمر دولي بـ الأمم المتحدة.. أبو العينين يدعو لإنشاء نوادي أفريقية للتمويل والمعادن
اجتماع ثلاثي بين مصر واليونان وقبرص في نيويورك لتعزيز آلية التعاون ومناقشة القضايا الإقليمية
مصر والاتحاد الأوروبي يبحثان تعزيز الشراكة وتطورات القضية الفلسطينية والنووي الإيراني
سفارة فرنسا في مصر تحتفي بالاعتراف الفرنسي بدولة فلسطين وتصفه باللحظة التاريخية
بالمجان.. طريقة مشاهدة مباراة بيراميدز والأهلي السعودي في الإنتركونتننتال
أمير قطر: الهدف الحقيقي للحرب الإسرائيلية على غزة هو تدميرها بالكامل وتهجير أهلها
حماس: لسنا عقبة أمام اتفاق وقف إطلاق النار وندعو لتدخل دولي
أحمد موسى: ترامب لم يتحدث عن السلام نهائيا في الأمم المتحدة
أحمد موسى: ترامب يريد وجود قوة عربية في غزة ومصر لا تمانع
بث مباشر | أحمد موسى يكشف كواليس موقف الأمم المتحدة من إسرائيل
مصر وكوت ديفوار تبحثان تعزيز التعاون المشترك ومواجهة التحديات الإقليمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بالمجان.. طريقة مشاهدة مباراة بيراميدز والأهلي السعودي في الإنتركونتننتال

بيراميدز
بيراميدز
أحمد أيمن

تشهد النسخة الثانية من بطولة كأس القارات للأندية "إنتركونتننتال"، مباراة مثيرة بين بيراميدز المصري بطل دوري أبطال إفريقيا والأهلي السعودي بطل دوري أبطال آسيا. 

تُعتبر هذه المواجهة الأولى التاريخية لكلا الفريقين بعد تتويجهما باللقب القاري الأكبر، حيث تتسائل جماهير كرة القدم المصرية والعربية عن تفاصيل مباراة بيراميدز والأهلي السعودي والقنوات الناقلة لها.

الجدير بالذكر أن المتأهل من هذه المباراة، سوف يواجه الفائز من ديربي الأمريكتين بين كروز أزول المكسيكي وبطل ليبيرتادوريس في دور نصف النهائي، ثم المتأهل سيلاقي باريس سان جيرمان في المباراة النهائية.

موعد مباراة بيراميدز ضد الأهلي السعودي

من المقرر أن تُقام المباراة اليوم الثلاثاء، 23 سبتمبر 2025 على ملعب الإنماء في جدة في التوقيتات التالية:

الساعة 10:00 مساء بتوقيت الإمارات

الساعة 9:00 مساء بتوقيت السعودية ومصر

هذه المباراة تأتي في إطار بطولة كأس إنتركونتيننتال التي تضم أفضل الأندية من قارات آسيا وأفريقيا والمحيط الهادئ.

جدير بالذكر أن بيراميدز قد تأهل لملاقاة الأهلي السعودي بعد فوزه على أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بطل أوقيانوسيا، بنتيجة 3-0. 

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ضد الأهلي السعودي

سيتم بث المباراة عبر عدة منصات، منها:

منصة شاهد: الناقل الرقمي الحصري داخل المنطقة.

منصة DAZN: للبث العالمي.

قناة فيفا الرسمية على يوتيوب: ستنقل المباراة عالمياً بالمجان.

في سياق متصل، أشارت تقارير سعودية إلى أن إدارة الأهلي السعودي تسعى لتأمين نقل اللقاء عبر قناة مجانية مفتوحة. 

يأتي ذلك بعد أن اقتصرت حقوق البث في البداية على البث الرقمي فقط. وقد وعد النادي بتسهيل المخاطبات الرسمية مع الفيفا لتسريع إجراءات البث الفضائي.

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الأهلي السعودي

يُتوقع أن يخوض بيراميدز المباراة بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع:

محمد الشيبي

أحمد سامي

أسامة جلال

محمد حمدي

خط الوسط:

مهند لاشين

أحمد عاطف قطة

عبد الرحمن مجدي

إيفرتون داسيلفا

وليد الكرتي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

تشكيل الأهلي السعودي المتوقع أمام بيراميدز

أما الأهلي السعودي فمن المتوقع أن يكون التشكيل كالتالي:

إدوارد ميندي

علي مجرشي

روجر إيبانيز

ميريح ديميرال

ماتيو دامس

فرانك كيسيه

زياد الجهني

إنزو ميلوت

رياض محرز

فراس البريكان

إيفان توني

نظام بطولة كأس إنتركونتيننتال

تعد بطولة كأس إنتركونتيننتال من المسابقات العالمية التي تم اعتماد إقامتها سنوياً منذ العام الماضي، بدلاً من كأس العالم للأندية في صيغته القديمة. 

الفائز في هذه البطولة سيتأهل للمنافسة في المرحلة النهائية المجمعة لكأس إنتركونتيننتال المزمع إقامتها في الدوحة خلال شهر ديسمبر المقبل.

يتواجد كلا الفريقين بيراميدز والأهلي السعودي في مرحلة حاسمة من البطولة حيث يتنافسان على لقب كأس القارات الثلاث. وفي حال انتهت المباراة بالتعادل خلال الوقت الأصلي، سيتم اللجوء إلى شوطين إضافيين مدتهما 30 دقيقة. وفي حال استمرت النتيجة كما هي، سيجري الفريقان ركلات ترجيح لتحديد الفائز بالبطولة.

مباراة بيراميدز والأهلي السعودي موعد مباراة بيراميدز والأهلي السعودي القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والأهلي السعودي كأس الإنتركونتننتال تشكيل بيراميدز والأهلي السعودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

قرار عاجل بشأن مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي

مواعيد غلق المحلات في الشتاء2025

خلال أيام.. موعد تطبيق غلق المحلات في التوقيت الشتوي 2025

مفتي السعودية

إجراء عاجل من خادم الحرمين بعد وفاة مفتي السعودية

محمد صلاح

فيفا يفاجئ محمد صلاح عقب خسارة الكرة الذهبية 2025.. ماذا حدث؟

الرئيس الفرنسي مع الشرطي

فيديو لإحراج رئيس دولة.. الشرطة الأمريكية توقف سيارة ماكرون لأجل مرور ترامب

لضمان استمرار الدعم.. خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية

لضمان استمرار الدعم.. خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية

وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية

عاجل.. وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية

محمد صلاح

إسلام صادق: محمد صلاح لن ينال الكرة الذهبية مهما حقق من إنجازات

ترشيحاتنا

غزة

ميرفت خليل: الإدارة الأمريكية كانت تحاول الضغط على بريطانيا من أجل عدم الإعتراف بالدولة الفلسطينية

الإعلامي حسام الغمري

تقرير استخباراتي يكشف أنشطة الإخوان في إفريقيا وتداخلها مع الأجندة الصهيونية

أحمد موسى

أحمد موسى: موقف مصر وجودي في القضية الفلسطينية

بالصور

سرطان البروستاتا يهدد الرجال.. أبرز طرق الوقاية منه

طرق فعالة لتقليل خطر سرطان البروستاتا
طرق فعالة لتقليل خطر سرطان البروستاتا
طرق فعالة لتقليل خطر سرطان البروستاتا

اكتشف فوائد بذور اليقطين يوميا.. سر الصحة والطاقة في حبوب صغيرة

فوائد تناول بذور اليقطين يوميًا
فوائد تناول بذور اليقطين يوميًا
فوائد تناول بذور اليقطين يوميًا

لطيفة تتبرع لترميم مسجد منوبة بتونس

لطيفة
لطيفة
لطيفة

تحذير ترامب من الباراسيتامول يثير الجدل.. ما حقيقة ارتباط المسكن الشهير بالتوحد عند الأطفال؟

علاقة الباراسيتامول بالتوحد
علاقة الباراسيتامول بالتوحد
علاقة الباراسيتامول بالتوحد

فيديو

وفاة مفتي المملكة

رحيل قامة دينية كبيرة.. وفاة مفتي المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ

طلاق مسلم ويارا

​مش مسامح أمي وأختي.. شقيقة مسلم تهاجمه وتصفه بـ المجنون

جوائز الكرة الذهبية

جوائز الكرة الذهبية 2025 .. مفاجآت بالجملة

استخراج رخصة القيادة

شروط استخراج رخصة القيادة بعد تعديل اللائحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد