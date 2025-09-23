بالمجان.. طريقة مشاهدة مباراة بيراميدز والأهلي السعودي في الإنتركونتننتال

تشهد النسخة الثانية من بطولة كأس القارات للأندية "إنتركونتننتال"، مباراة مثيرة بين بيراميدز المصري بطل دوري أبطال إفريقيا والأهلي السعودي بطل دوري أبطال آسيا.

تُعتبر هذه المواجهة الأولى التاريخية لكلا الفريقين بعد تتويجهما باللقب القاري الأكبر، حيث تتسائل جماهير كرة القدم المصرية والعربية عن تفاصيل مباراة بيراميدز والأهلي السعودي والقنوات الناقلة لها.

الجدير بالذكر أن المتأهل من هذه المباراة، سوف يواجه الفائز من ديربي الأمريكتين بين كروز أزول المكسيكي وبطل ليبيرتادوريس في دور نصف النهائي، ثم المتأهل سيلاقي باريس سان جيرمان في المباراة النهائية.

موعد مباراة بيراميدز ضد الأهلي السعودي

من المقرر أن تُقام المباراة اليوم الثلاثاء، 23 سبتمبر 2025 على ملعب الإنماء في جدة في التوقيتات التالية:

الساعة 10:00 مساء بتوقيت الإمارات

الساعة 9:00 مساء بتوقيت السعودية ومصر

هذه المباراة تأتي في إطار بطولة كأس إنتركونتيننتال التي تضم أفضل الأندية من قارات آسيا وأفريقيا والمحيط الهادئ.

جدير بالذكر أن بيراميدز قد تأهل لملاقاة الأهلي السعودي بعد فوزه على أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بطل أوقيانوسيا، بنتيجة 3-0.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ضد الأهلي السعودي

سيتم بث المباراة عبر عدة منصات، منها:

منصة شاهد: الناقل الرقمي الحصري داخل المنطقة.

منصة DAZN: للبث العالمي.

قناة فيفا الرسمية على يوتيوب: ستنقل المباراة عالمياً بالمجان.

في سياق متصل، أشارت تقارير سعودية إلى أن إدارة الأهلي السعودي تسعى لتأمين نقل اللقاء عبر قناة مجانية مفتوحة.

يأتي ذلك بعد أن اقتصرت حقوق البث في البداية على البث الرقمي فقط. وقد وعد النادي بتسهيل المخاطبات الرسمية مع الفيفا لتسريع إجراءات البث الفضائي.

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الأهلي السعودي

يُتوقع أن يخوض بيراميدز المباراة بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع:

محمد الشيبي

أحمد سامي

أسامة جلال

محمد حمدي

خط الوسط:

مهند لاشين

أحمد عاطف قطة

عبد الرحمن مجدي

إيفرتون داسيلفا

وليد الكرتي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

تشكيل الأهلي السعودي المتوقع أمام بيراميدز

أما الأهلي السعودي فمن المتوقع أن يكون التشكيل كالتالي:

إدوارد ميندي

علي مجرشي

روجر إيبانيز

ميريح ديميرال

ماتيو دامس

فرانك كيسيه

زياد الجهني

إنزو ميلوت

رياض محرز

فراس البريكان

إيفان توني

نظام بطولة كأس إنتركونتيننتال

تعد بطولة كأس إنتركونتيننتال من المسابقات العالمية التي تم اعتماد إقامتها سنوياً منذ العام الماضي، بدلاً من كأس العالم للأندية في صيغته القديمة.

الفائز في هذه البطولة سيتأهل للمنافسة في المرحلة النهائية المجمعة لكأس إنتركونتيننتال المزمع إقامتها في الدوحة خلال شهر ديسمبر المقبل.

يتواجد كلا الفريقين بيراميدز والأهلي السعودي في مرحلة حاسمة من البطولة حيث يتنافسان على لقب كأس القارات الثلاث. وفي حال انتهت المباراة بالتعادل خلال الوقت الأصلي، سيتم اللجوء إلى شوطين إضافيين مدتهما 30 دقيقة. وفي حال استمرت النتيجة كما هي، سيجري الفريقان ركلات ترجيح لتحديد الفائز بالبطولة.