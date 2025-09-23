قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي: مصر ستستمر في دعم رواندا لتحقيق تطلعاتها التنموية
الصندوق السيادي النرويجي.. كيف تتحرك أضخم ثروة عالمية ضد إسرائيل؟
أسعار الجنيه الذهب تتراوح بين 40,200 و40,400 جنيه
مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام حرس الحدود بالدوري
الأرصاد: غدا طقس حار رطب نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 31
مصر تعزز تعاونها مع مفوضية الاتحاد الأفريقي وتؤكد تمسكها بحماية أمنها المائي
حركة فتح: إسرائيل تواجه عزلة دولية بعد الاعتراف بدولة فلسطينية
طريقة إضافة المواليد إلى بطاقة التموين 2025 عبر مصر الرقمية
القاهرة الإخبارية: الفلسطينيون ينتظرون جني ثمار الاعتراف بدولتهم الوليدة
الدوري الممتاز| الأهلي يصل استاد الكلية الحربية استعدادَا لمباراة حرس الحدود
الذهب عند أعلى مستوياته التاريخية والأوقية تقترب من 3800 دولار
الشيخ الشعراوي: الصلاة تعالج الأمراض النفسية
رياضة

ميدو يهاجم رابطة الأندية بقوة بسبب عقاب بيراميدز قبل مواجهة أهلى جدة

ميدو
ميدو
علا محمد

انتقد أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك السابق قرار رابطة الأندية بتحديد مواعيد لبطولة الدوري في نفس يوم مباراة بيراميدز أمام الأهلي السعودي في بطولة كأس القارات الثلاث.

وكتب ميدو من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي اكس قائلا: "
قرار لعب مباراة الزمالك الجونة تقريبا في نفس توقيت مباراة الاهلي السعودي وبيراميدز ممثل مصر قرار فيه قلة احترام وقلة تقدير من رابطة الأندية ل بيراميدز”.

وأضاف: “مش فاهم ايه سر إصرار المسؤولين انهم مايدرو بيراميدز حقه وكأنه بيتعاقب انه تجرأ وأصبح منافس قوي على كل البطولات!! ونعم التشجيع على الإستثمار الأجنبي في الرياضة المصرية”.


ويحل بيراميدز ضيفًا ثقيلًا على الأهلي السعودي، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "الإنماء" «الجوهرة المشعة» بمدينة جدة، في إطار منافسات الدور الثاني من بطولة كأس القارات للأندية، في مواجهة قوية تحمل طابعًا خاصًا بين بطل أفريقيا وأحد كبار الكرة السعودية.

غيابات مؤثرة في صفوف بيراميدز
يدخل الفريق المصري اللقاء مفتقدًا لثلاثة من أبرز عناصره المؤثرة، وهم محمود مرعي قلب الدفاع، والمغربي وليد الكرتي أحد ركائز خط الوسط، والجناح الدولي رمضان صبحي.

ويمثل غياب هذا الثلاثي ضربة قوية لخطط الجهاز الفني، في ظل خبرتهم الكبيرة وقدرتهم على صناعة الفارق في المباريات الكبرى.

أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك الزمالك قرار رابطة الأندية رابطة الأندية بطولة الدوري بيراميدز الأهلي السعودي بطولة كأس القارات الثلاث

