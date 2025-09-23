ميدو يهاجم رابطة الأندية بقوة بسبب عقاب بيراميدز قبل مواجهة أهلى جدة

انتقد أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك السابق قرار رابطة الأندية بتحديد مواعيد لبطولة الدوري في نفس يوم مباراة بيراميدز أمام الأهلي السعودي في بطولة كأس القارات الثلاث.

وكتب ميدو من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي اكس قائلا: "

قرار لعب مباراة الزمالك الجونة تقريبا في نفس توقيت مباراة الاهلي السعودي وبيراميدز ممثل مصر قرار فيه قلة احترام وقلة تقدير من رابطة الأندية ل بيراميدز”.

وأضاف: “مش فاهم ايه سر إصرار المسؤولين انهم مايدرو بيراميدز حقه وكأنه بيتعاقب انه تجرأ وأصبح منافس قوي على كل البطولات!! ونعم التشجيع على الإستثمار الأجنبي في الرياضة المصرية”.



ويحل بيراميدز ضيفًا ثقيلًا على الأهلي السعودي، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "الإنماء" «الجوهرة المشعة» بمدينة جدة، في إطار منافسات الدور الثاني من بطولة كأس القارات للأندية، في مواجهة قوية تحمل طابعًا خاصًا بين بطل أفريقيا وأحد كبار الكرة السعودية.

غيابات مؤثرة في صفوف بيراميدز

يدخل الفريق المصري اللقاء مفتقدًا لثلاثة من أبرز عناصره المؤثرة، وهم محمود مرعي قلب الدفاع، والمغربي وليد الكرتي أحد ركائز خط الوسط، والجناح الدولي رمضان صبحي.

ويمثل غياب هذا الثلاثي ضربة قوية لخطط الجهاز الفني، في ظل خبرتهم الكبيرة وقدرتهم على صناعة الفارق في المباريات الكبرى.