ناقد رياضي يثير الجدل بشأن مباراة بيراميدز وأهلي جدة.. تفاصيل

طرح الإعلامي والناقد الرياضي أحمد عبد الباسط سؤالاً بشأن توقعات الجمهور لمباراة بيراميدز وأهلي جدة، في بطولة الانتركونتننتال.

وكتب أحمد عبد الباسط عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "ما هي توقعاتك لمباراة بيراميدز وأهلي جدة في كأس الانتركونتينينتال ؟".

ويستعد بيراميدز لمواجهة الأهلي السعودي، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "الإنماء"، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال 2025".

وتحظى المباراة بأهمية خاصة، كونها تجمع بين بطلي قارتين للمرة الأولى في تاريخهما؛ حيث يدخل الأهلي السعودي البطولة ممثلًا لقارة آسيا بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا، فيما يمثل بيراميدز قارة أفريقيا، بعد أن حقق بدوره لقبه القاري الأول.

كان بيراميدز قد بلغ هذا الدور بعد فوزه المستحق على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، ضمن الدور الأول للبطولة، ليحجز مكانه في ربع النهائي ويضرب موعدًا مع بطل السعودية.