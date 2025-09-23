قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المشاط: حريصون على تقوية العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية وتبادل الخبرات مع سنغافورة
شرق بورسعيد تحصد المركز الثالث عالميا بمؤشر أداء الموانئ للحاويات لعام 2024
رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط يُرحب باعتراف كبرى الدول بالدولة الفلسطينية
9 خبراء من جنوب إفريقيا يطلعون على أحدث تقنيات دار الطباعة ومركز النقد بمصر
المطربة بوسي تغادر النيابة بعد تقديم معارضة على الأحكام الصادرة بحقها
رئيس وزراء إسبانيا يدعو إلى منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة
بالشروط والمستندات.. كيفية التقديم على شقق بديلة الإيجار القديم
سؤال برلماني للحكومة بشأن انتشار لعبة روبلوكس ومخاطرها على الأطفال في مصر
إيران: اليورانيوم المخصب لا يمكن الوصول إليه
بعد مشهد النزوح المؤثر.. مصر تنقذ الطفل الغزّي جدوع وأخاه
مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: مصر تمنح الأمل لأطفال وأمهات غزة
هيئة الاستثمار تدعو المؤسسات والشركات الألمانية لتوطين تكنولوجيا صناعة الآلات بمصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خالد طلعت تعليقًا على تجاهل بيراميدز: "استقيموا يرحمكم الله"

علا محمد

وجه الإعلامي والناقد الرياضي خالد طلعت رسالة قبل لقاء بيراميدز وأهلي جدة في مباراة اليوم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .


وكتب خالد طلعت  :"الأهلي لما لعب في كاس أنتركونتيننتال السنه اللي فاتت كان واخد دعم غير مسبوق من اتحاد الكرة ورابطة الأندية وطبعا الاعلام".

وأضاف :"انا يوم ماتش الأهلي والعين مكانش فيه ولا ماتش في الدوري يوميها ، وكذلك يوم ماتش الاهلي وباتشوكا عشان يبقى فيه تفرغ واهتمام اعلامي وجماهيري بماتشات الاهلي في البطولة ، وماتشات الاهلي كلها اتذاعت واتعمل عليها استوديو تحليلي رهيب، وطبعا اتعمل احتفالات كبيرة بعد فوز الاهلي على العين وتتويجه بكأس بطل أفريقيا وأسيا والمحيط الهندي ".

وتابع :"السنه دي بيراميدز بيشارك في نفس البطولة لكن محدش عارف ومحدش حاسس ولا كأنه موجود ، يوم ماتش بيراميدز الاول أمام اوكلاند سيتي اتحط ماتشين في الدوري في نفس التوقيت منهم ماتش مهم للاهلي اخد اهتمام الناس كلها ، وكمان الماتشين اتذاعوا على قناتي أون سبورت وكان الماتش التاني وادي دجلة وكهرباء اسماعيلية !!!! وماتش بيراميدز متذاعش خالص ومحدش حس بيه ولا حس انه كسب !!".

وختم :"النهاردة ماتش مهم جدا في نفس البطولة بين بيراميدز وبين اهلي جدة بطل أسيا الرهيب واللي هيكسب هياخد نفس الكاس اللي اخدها الاهلي ، وبرضه محدش حاسس بيه وبرضه محطوط ماتشين في الدوري في نفس التوقيت منهم ماتش مهم للزمالك ، وبرضه ماتش بيراميدز مش هيتذاع في القنوات المصرية وقناتي أون سبورت هيذيعوا ماتشين الدوري ومنهم ماتش لطلائع الجيش مع المقاولون العرب !!!

استقيموا يرحمكم الله".


ويحل بيراميدز ضيفًا ثقيلًا على الأهلي السعودي، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "الإنماء" «الجوهرة المشعة» بمدينة جدة، في إطار منافسات الدور الثاني من بطولة كأس القارات للأندية، في مواجهة قوية تحمل طابعًا خاصًا بين بطل أفريقيا وأحد كبار الكرة السعودية.

غيابات مؤثرة في صفوف بيراميدز
يدخل الفريق المصري اللقاء مفتقدًا لثلاثة من أبرز عناصره المؤثرة، وهم محمود مرعي قلب الدفاع، والمغربي وليد الكرتي أحد ركائز خط الوسط، والجناح الدولي رمضان صبحي.

ويمثل غياب هذا الثلاثي ضربة قوية لخطط الجهاز الفني، في ظل خبرتهم الكبيرة وقدرتهم على صناعة الفارق في المباريات الكبرى.

الناقد الرياضي خالد طلعت أهلي جدة بيراميدز كاس أنتركونتيننتال الأهلي

