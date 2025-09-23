خالد طلعت تعليقًا على تجاهل بيراميدز: "استقيموا يرحمكم الله"

وجه الإعلامي والناقد الرياضي خالد طلعت رسالة قبل لقاء بيراميدز وأهلي جدة في مباراة اليوم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .



وكتب خالد طلعت :"الأهلي لما لعب في كاس أنتركونتيننتال السنه اللي فاتت كان واخد دعم غير مسبوق من اتحاد الكرة ورابطة الأندية وطبعا الاعلام".

وأضاف :"انا يوم ماتش الأهلي والعين مكانش فيه ولا ماتش في الدوري يوميها ، وكذلك يوم ماتش الاهلي وباتشوكا عشان يبقى فيه تفرغ واهتمام اعلامي وجماهيري بماتشات الاهلي في البطولة ، وماتشات الاهلي كلها اتذاعت واتعمل عليها استوديو تحليلي رهيب، وطبعا اتعمل احتفالات كبيرة بعد فوز الاهلي على العين وتتويجه بكأس بطل أفريقيا وأسيا والمحيط الهندي ".

وتابع :"السنه دي بيراميدز بيشارك في نفس البطولة لكن محدش عارف ومحدش حاسس ولا كأنه موجود ، يوم ماتش بيراميدز الاول أمام اوكلاند سيتي اتحط ماتشين في الدوري في نفس التوقيت منهم ماتش مهم للاهلي اخد اهتمام الناس كلها ، وكمان الماتشين اتذاعوا على قناتي أون سبورت وكان الماتش التاني وادي دجلة وكهرباء اسماعيلية !!!! وماتش بيراميدز متذاعش خالص ومحدش حس بيه ولا حس انه كسب !!".

وختم :"النهاردة ماتش مهم جدا في نفس البطولة بين بيراميدز وبين اهلي جدة بطل أسيا الرهيب واللي هيكسب هياخد نفس الكاس اللي اخدها الاهلي ، وبرضه محدش حاسس بيه وبرضه محطوط ماتشين في الدوري في نفس التوقيت منهم ماتش مهم للزمالك ، وبرضه ماتش بيراميدز مش هيتذاع في القنوات المصرية وقناتي أون سبورت هيذيعوا ماتشين الدوري ومنهم ماتش لطلائع الجيش مع المقاولون العرب !!!

استقيموا يرحمكم الله".



ويحل بيراميدز ضيفًا ثقيلًا على الأهلي السعودي، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "الإنماء" «الجوهرة المشعة» بمدينة جدة، في إطار منافسات الدور الثاني من بطولة كأس القارات للأندية، في مواجهة قوية تحمل طابعًا خاصًا بين بطل أفريقيا وأحد كبار الكرة السعودية.

غيابات مؤثرة في صفوف بيراميدز

يدخل الفريق المصري اللقاء مفتقدًا لثلاثة من أبرز عناصره المؤثرة، وهم محمود مرعي قلب الدفاع، والمغربي وليد الكرتي أحد ركائز خط الوسط، والجناح الدولي رمضان صبحي.

ويمثل غياب هذا الثلاثي ضربة قوية لخطط الجهاز الفني، في ظل خبرتهم الكبيرة وقدرتهم على صناعة الفارق في المباريات الكبرى.