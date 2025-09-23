إبراهيم عبد الجواد يوجه رسالة لـ نادي بيراميدز قبل مواجهة أهلي جدة.. شاهد

وجه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد رسالة خاصة لـ لاعبي نادي بيبراميدز.

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر فيسبوك:"كل التوفيق لبيراميدز ممثل الكرة المصرية النهاردة قدام أهلي جدة ،رجالة وقدها ".

ويحل بيراميدز ضيفًا ثقيلًا على الأهلي السعودي، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "الإنماء" «الجوهرة المشعة» بمدينة جدة، في إطار منافسات الدور الثاني من بطولة كأس القارات للأندية، في مواجهة قوية تحمل طابعًا خاصًا بين بطل أفريقيا وأحد كبار الكرة السعودية.

غيابات مؤثرة في صفوف بيراميدز

يدخل الفريق المصري اللقاء مفتقدًا لثلاثة من أبرز عناصره المؤثرة، وهم محمود مرعي قلب الدفاع، والمغربي وليد الكرتي أحد ركائز خط الوسط، والجناح الدولي رمضان صبحي.

ويمثل غياب هذا الثلاثي ضربة قوية لخطط الجهاز الفني، في ظل خبرتهم الكبيرة وقدرتهم على صناعة الفارق في المباريات الكبرى.

خطة يورتشيتش لمواجهة قوة الأهلي السعودي

المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لبيراميدز، حرص على دراسة مباريات الأهلي الأخيرة بشكل مكثف، من أجل وضع الخطة الأنسب لمجابهة خطورة الفريق السعودي المدجج بالنجوم.

وكشفت مصادر داخل الفريق أن يورتشيتش استقر على الدفع بالظهير الأيسر كريم حافظ في مركز الجناح لتعويض غياب الكرتي، مع تعديل طريقة اللعب إلى 4/4/2 من أجل تحقيق توازن دفاعي وهجومي.

مواجهة خاصة مع رياض محرز

أولى يورتشيتش اهتمامًا خاصًا بالجبهة التي يقودها النجم الجزائري رياض محرز، جناح الأهلي السعودي، حيث منح تعليمات واضحة لكريم حافظ ومحمد حمدي بتضييق المساحات أمامه ومنع انطلاقاته المعتادة، باعتباره أحد أخطر مفاتيح لعب "الراقي".

التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الأهلي السعودي

من المرجح أن يبدأ بيراميدز اللقاء بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أسامة جلال، أحمد سامي، محمد الشيبي، محمد حمدي.

خط الوسط: بلاتي توريه، مهند لاشين، أحمد عاطف "قطة"، كريم حافظ.

خط الهجوم: إيفرتون دا سيلفا، فيستون ماييلي.

مباراة الليلة ستكون بمثابة اختبار صعب لبيراميدز في بداية مشواره بكأس القارات، حيث يسعى لتجاوز عقبة الأهلي السعودي ومواصلة مشواره القاري، فيما يطمح "الراقي" لتأكيد قوته على ملعبه وبين جماهيره.