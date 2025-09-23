موعد مباراة بيراميدز وأهلي جدة في الجوهرة المشعة

يحل فريق بيراميدز فى التاسعة مساء اليوم ضيفا على أهلى جدة السعودي، على ملعب الإنماء «الجوهرة المشعة»، فى الدور الثانى لبطولة كأس الإنتركونتننتال، تحت رعاية الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا».

ويسعى الفريق «السماوي» بطل القارة الأفريقية، إلى التأهل على حساب بطل آسيا إلى قبل النهائي، لمواجهة الفريق الذى سيتأهل من «ديربى الأمريكيتين»، كما يمنح «فيفا» الفائز من مباراة الليلة كأسا بعنوان «بطل القارات الثلاث» وهى إفريقيا وآسيا والأوقيانوس، فضلا عن الزيادة فى نقاط التصنيف العالمى والقاري، وكان الاتحاد الدولى قد أجرى تعديلا على النسخة الثانية للبطولة، التى يشارك فيها سنويا أبطال الاتحادات القارية الستة، سعيا للتتويج بالعرش العالمى.

ويدخل بيراميدز وأهلى جدة المباراة فى ظروف متشابهة، على مستوى النتائج والمنافسة على 5 ألقاب هذا الموسم، حيث استطاع بيراميدز التفوق بثلاثية على نظيره أوكلاند سيتى النيوزيلاندى، فى أولى مبارياته على المستوى الدولى. كما استطاع الكرواتى كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفنى لـ»السماوى»، تصحيح مسار الفريق بعد بدايته الضعيفة والمتعثرة فى الدوري، كما استطاع الاستفادة من قوام اللاعبين، متغلبا على أبرز سلبيات الفريق فى السنوات السابقة.

ويدخل بيراميدز مباراة الليلة، فى ظل غياب 3 لاعبين عن صفوفه، بعد تعرض المغربى وليد الكرتى لإصابة خلال التدريبات ولن يلحق بالمباراة، كما يغيب محمود مرعى الذى يخضع للتأهيل البدنى فى القاهرة، فضلا عن رمضان صبحى الذى يتواجد بالقائمة، لكن الجهاز الفنى أكد عدم جاهزيته للمباراة، برغم مشاركته أمام أوكلاند سيتي، بعدما غاب عن كل مباريات الدورى بداعى الإصابة. وتؤكد شواهد المباريات السابقة، والعناصر المتاحة من اللاعبين، أن الكرواتى يورتشيتش سيعتمد على «تشكيلته الكلاسيكية» بوجود أحمد الشناوى فى حراسة المرمى، ومن أمامه الرباعى الدفاعي: على جبر وأحمد سامى ومحمد حمدى ومحمد الشيبى.

كما يعج خط الوسط بالعديد من النجوم، بتواجد مهند لاشين وبلاتى توريه وأحمد عاطف «قطة» وإيفرتون داسيلفا البرازيلى (مصطفى زيكو)، كما يحجز الكونغولى فيستون ماييلى مكانه كرأس حربة، مع تواجد مروان حمدى ويوسف أوباما على مقاعد البدلاء.

ويلعب الجهاز الفنى لبيراميدز دائما بطريقة الضغط المبكر على المنافس، مع وجود رأس حربة وحيد يقوم بتمويله رباعى الوسط، ونجحت هذه الطريقة خلال مواجهة أوكلاند سيتي، الذى فوجئ بالاندفاع الكبير للاعبى السماوي، مع عدم ترك المساحات خاصة فى منطقة المناورات فى الوسط.

فى المقابل، يملك أهلى جدة السعودى «صاحب الملعب» سجلا قويا فى بداية الموسم، حيث لعب أهلى جدة 7 مباريات فى 4 بطولات، كما أن أهلى جدة لم يتلق أى هزيمة منذ انطلاق الموسم الحالى على مستوى كل المسابقات، وتعد مباراة الليلة هى البطولة الخامسة التى يشارك فيها «العملاق الآسيوى»، بعدما توج ببطولة السوبر السعودي، التى خاض بعدها مباريات الدورى، كما حقق انتصارين فى كأس الملك وآسيا للنخبة.