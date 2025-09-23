ميدو: برونو لاجي الأقرب لتدريب الأهلي.. والإعلان بعد القمة

قال الإعلامي أحمد حسام ميدو، إن مدرب الأهلي القادم سيتولى المهمة بعد نهاية مباراة القمة المقبلة، والأقرب إلى وقتنا الحالي هو البرتغالي برونو لاجي.

وأضاف ميدو عبر برنامجه أوضة اللبس على قناة النهار: "برونو لاجي مدرب وولفرهامبتون الذي سبق له تدريب بنفيكا، تلقى عرضا من النادي الأهلي، عن طريق خالد مرتجي".

وتابع قائلا: "لاجي مدرب يلعب كرة قدم هجومية ومتوازنة ووجه مألوف في كرة القدم العالمية، والمدرسة البرتغالية مدرسة متقدمة وتقدم كرة قدم حديثة".

وواصل: "تحدثت مع أكثر من شخص في البرتغال وأكدوا لي وجود عرضا من النادي الأهلي للتعاقد مع لاجي سيكون بعد مباراة القمة أمام الزمالك".

وأتم ميدو قائلا: "مدرب الأهلي القادم مهمته لن تكون سهلة على الإطلاق، ولديه مهمة مختلفة، خاصة أن مهمته ستبدأ في وقت انتخابات الأهلي".