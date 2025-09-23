التشكيل المتوقع للأهلي أمام حرس الحدود في الدوري

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره حرس الحدود، في الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري نايل.

ويسعى الأهلي لمواصلة سلسلة الانتصارات وتقديم عرض قوي يعيد له التوازن في البطولة، بينما يدخل حرس الحدود اللقاء بطموح تحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب.

ويغيب عن صفوف الأهلي كل من إمام عاشور وزيزو بداعي الإصابة، بينما يعول المدير الفني، عماد النحاس، على قدرات عناصره الهجومية، وفي مقدمتهم أشرف بن شرقي، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، ومحمد شريف، وجراديشار ومحمود حسن “تريزيجيه” لتحقيق الفوز.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام حرس الحدود:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – ياسين مرعي – مصطفى العش

خط الوسط: أليو ديانج – مروان عطية – أشرف بن شرقي – حسين الشحات – طاهر محمد طاهر

خط الهجوم: محمد شريف.