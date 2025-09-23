غيابات مؤثرة تضرب صفوف بيراميدز أمام أهلي جدة

يستعد بيراميدز لمواجهة الأهلي السعودي، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "الإنماء"، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال 2025".

وتحظى المباراة بأهمية خاصة، كونها تجمع بين بطلي قارتين للمرة الأولى في تاريخهما؛ حيث يدخل الأهلي السعودي البطولة ممثلًا لقارة آسيا بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا، فيما يمثل بيراميدز قارة أفريقيا، بعد أن حقق بدوره لقبه القاري الأول.

وكان بيراميدز قد بلغ هذا الدور بعد فوزه المستحق على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، ضمن الدور الأول للبطولة، ليحجز مكانه في ربع النهائي ويضرب موعدًا مع بطل السعودية.

غيابات مؤثرة في صفوف بيراميدز

يواجه المدير الفني لبيراميدز، الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، تحديًا كبيرًا بسبب غياب عدد من العناصر المؤثرة في صفوف الفريق، أبرزهم رمضان صبحي، ومحمود مرعي، ووليد الكرتي، نتيجة الإصابات التي لحقت بهم قبل اللقاء المرتقب.

قائمة بيراميدز لمواجهة الأهلي السعودي:

حراسة المرمى:

أحمد الشناوي

محمود جاد

شريف إكرامي

زياد هيثم

خط الدفاع:

علي جبر

أحمد سامي

أسامة جلال

كريم حافظ

محمد الشيبي

محمد حمدي

طارق علاء

خط الوسط:

أحمد توفيق

محمود دونجا

مهند لاشين

عبد الرحمن مجدي

أحمد عاطف قطة

مصطفى زيكو

إيفرتون داسيلفا

محمد رضا "بوبو"

محمود زلاكة

وليد الكرتي

مصطفى فتحي

رمضان صبحي

بلاتي توريه

خط الهجوم:

دودو الجباس

يوسف أوباما

فيستون ماييلي

مروان حمدي