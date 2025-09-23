قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المشاط: حريصون على تقوية العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية وتبادل الخبرات مع سنغافورة
شرق بورسعيد تحصد المركز الثالث عالميا بمؤشر أداء الموانئ للحاويات لعام 2024
رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط يُرحب باعتراف كبرى الدول بالدولة الفلسطينية
9 خبراء من جنوب إفريقيا يطلعون على أحدث تقنيات دار الطباعة ومركز النقد بمصر
المطربة بوسي تغادر النيابة بعد تقديم معارضة على الأحكام الصادرة بحقها
رئيس وزراء إسبانيا يدعو إلى منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة
بالشروط والمستندات.. كيفية التقديم على شقق بديلة الإيجار القديم
سؤال برلماني للحكومة بشأن انتشار لعبة روبلوكس ومخاطرها على الأطفال في مصر
إيران: اليورانيوم المخصب لا يمكن الوصول إليه
بعد مشهد النزوح المؤثر.. مصر تنقذ الطفل الغزّي جدوع وأخاه
مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: مصر تمنح الأمل لأطفال وأمهات غزة
هيئة الاستثمار تدعو المؤسسات والشركات الألمانية لتوطين تكنولوجيا صناعة الآلات بمصر
غيابات مؤثرة تضرب صفوف بيراميدز أمام أهلي جدة

إسراء أشرف

يستعد بيراميدز لمواجهة الأهلي السعودي، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "الإنماء"، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال 2025".

وتحظى المباراة بأهمية خاصة، كونها تجمع بين بطلي قارتين للمرة الأولى في تاريخهما؛ حيث يدخل الأهلي السعودي البطولة ممثلًا لقارة آسيا بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا، فيما يمثل بيراميدز قارة أفريقيا، بعد أن حقق بدوره لقبه القاري الأول.

وكان بيراميدز قد بلغ هذا الدور بعد فوزه المستحق على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، ضمن الدور الأول للبطولة، ليحجز مكانه في ربع النهائي ويضرب موعدًا مع بطل السعودية.

غيابات مؤثرة في صفوف بيراميدز

يواجه المدير الفني لبيراميدز، الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، تحديًا كبيرًا بسبب غياب عدد من العناصر المؤثرة في صفوف الفريق، أبرزهم رمضان صبحي، ومحمود مرعي، ووليد الكرتي، نتيجة الإصابات التي لحقت بهم قبل اللقاء المرتقب.

قائمة بيراميدز لمواجهة الأهلي السعودي:

حراسة المرمى:

أحمد الشناوي

محمود جاد

شريف إكرامي

زياد هيثم

خط الدفاع:

علي جبر

أحمد سامي

أسامة جلال

كريم حافظ

محمد الشيبي

محمد حمدي

طارق علاء

خط الوسط:

أحمد توفيق

محمود دونجا

مهند لاشين

عبد الرحمن مجدي

أحمد عاطف قطة

مصطفى زيكو

إيفرتون داسيلفا

محمد رضا "بوبو"

محمود زلاكة

وليد الكرتي

مصطفى فتحي

رمضان صبحي

بلاتي توريه

خط الهجوم:

دودو الجباس

يوسف أوباما

فيستون ماييلي

مروان حمدي

