قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عرضوا نفسهم على الإنترنت.. قرار بشأن 5 فتيات يمارسن الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية
لو مش عاجبكم اشربوا من البحر.. مصطفى بكري يرد على وسائل الإعلام الإسرائيلية
مصطفى بكري يكشف تفاصيل لقاء أبو العينين مع عدد من رؤساء الدول الأفريقية بالجمعية العامة للأمم المتحدة
إسرائيل تسعى للتضييق ضد عباس ردا على الاعترافات بفلسطين
مصر وصربيا تؤكدان تعزيز الشراكة التاريخية وتوسيع التعاون المشترك
قبائل وأهل غزة يوجهون الشكر والعرفان إلى النائب محمد أبو العينين بعد مواقفه النبيلة
مصطفى بكري: أبو العينين كشف جرائم الاحتلال أمام العالم ليسكت صوت الباطل ويعلي كلمة الحق
بعد الهجمات الإسرائيلية على اليمن.. مصطفى بكري: البحر الأحمر أصبح منطقة غير آمنة
من البيت .. خطوات استخراج جواز سفر مستعجل والأوراق المطلوبة وتكلفته
خرم ودنه .. القبض على نجل أحمد رزق في إصابة زميله
الأمن القومي خط أحمر.. مصطفى بكري: مصر لن تسمح بمخطط التهجير
منى ذو الفقار تكشف أسرار نشأتها داخل أسرة جمعت بين الانضباط العسكري والعمل الوطني والثقافي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة: لا تهاون مع المواقف العشوائية وتقطيع خطوط السير.. وغرامات مشددة للمخالفين

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

ناقش المهندس عادل النجار محافظ الجيزة خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة ملف السرفيس والنقل الجماعي باعتباره أحد أهم الملفات المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين وحركة الطلاب مع بداية العام الدراسي مؤكدًا أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بهذا القطاع الحيوي لما له من دور أساسي في تحقيق السيولة المرورية وتخفيف الأعباء عن المواطنين .

وجّه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع جهاز السرفيس والنقل الجماعي بتكثيف التواجد الميداني داخل المواقف لمتابعة انتظام العمل بها ورصد أي مواقف عشوائية وفضّها على الفور مع إلزام السائقين بالانتظار داخل المواقف المحددة والالتزام بالتعريفة المقررة دون أي زيادة، وذلك لضمان توفير العدد الكافي من سيارات السرفيس وتغطية جميع خطوط السير بما يتناسب مع كثافة الحركة المرورية وحاجة الطلاب والمواطنين.

وشدد المحافظ على المتابعة المستمرة لخطوط السرفيس، خاصة "الخطوط الساخنة" محل شكاوى المواطنين نتيجة تقطيع خطوط السير من قبل بعض السائقين، وعلى رأسها مناطق الملك فيصل، والهرم، وترسا، والسودان، وناهيا. مؤكدًا أنه سيتم تطبيق غرامات مشددة على المخالفين وسحب خطوط السير والتراخيص بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور.

وأكد المهندس عادل النجار أن المحافظة لن تتهاون في مواجهة أي مخالفات أو ممارسات تعيق راحة المواطنين، مشيرًا إلى أن الهدف هو الوصول إلى منظومة نقل حضارية تليق بأهالي الجيزة وتحقق الانضباط في الشارع، وذلك في إطار توجهات الدولة نحو تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال اللقاء تابع المحافظ جهود الأحياء والمراكز والمدن في إقامة تجمعات منظمة للباعة الجائلين والتوسع في تخصيص مساحات مناسبة لهم حرصًا على مصادر رزقهم، وعلى رأسها الباعة بشارع العريش بحي الطالبية ومنطقة مزلقان ناهيا مشددًا على ضرورة التزامهم بالمواقع المخصصة في إطار خطة المحافظة لإنهاء سنوات من التعدي على الطرق وكباري المشاة، بما يساهم في تنظيم حركة الأسواق وفتح الشوارع ومنع الازدحام.

اخبار الجيزة محافظة الجيزة خطوط السرفيس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إرجاع عقارب الساعة إلى 11 مساء.. انطلاق التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

البنك الأهلي يحذر من كارثة قد تطال العملاء في هذه الحالة

فلوسك هتتبخر من الحساب.. البنك الأهلي يحذر العملاء بشكل عاجل

الذهب

متبيعوش إلا للضرورة.. شعبة الذهب: ما يحدث في الأسعار الآن عمرنا ما شوفناه بالتاريخ

انقطاع مياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض مناطق الهرم بالجيزة

الرئيس البرازيلي يقبل رأس نظيره الكولومبي

الرئيس البرازيلي يقبل رأس نظيره الكولومبي بسبب فلسطين

الطماطم

ارتفاع ملحوظ | أسعار الطماطم اليوم الخميس.. وهذا موعد الانخفاض

النادي الأهلي

بعدما رفض الزمالك.. نجم الأهلي عايز الخليج ووليد صلاح يتدخل

إمام عاشور ووسام أبو علي

وكيلهم واحد.. إصابة 3 نجوم بـ الأهلي وابتعادهم عن الملاعب

ترشيحاتنا

أحمد فايق

أحمد فايق : المصريون يمتلكون جينات متفوقة في الطب والهندسة والبحث العلمي

جيش الاحتلال

جيش الاحتلال ينفذ غارات جوية على مواقع الحوثيين

مصطفى بكري

بكري: مصر لن تتخلى عن واجبها القومي والإنساني في احتضان المتأثرين من ويلات الحروب

بالصور

شكرا إنك موجودة فى الدنيا.. هاني فرحات يوجه رسالة لأنغام بعد حفلها فى لندن

هاني فرحات رفقة انغام
هاني فرحات رفقة انغام
هاني فرحات رفقة انغام

احترس .. هذه الأطعمة تسبب اضطرابات النوم

اضطرابات النوم
اضطرابات النوم
اضطرابات النوم

من 3 لـ 7 مرات فى الأسبوع .. كوارث تصيبك عند تناول بطاطس الشيبسي

الشيبسي
الشيبسي
الشيبسي

هل تناول الجوافة على الريق صحي؟ فوائد مذهلة وأضرار يجب الحذر منها

فوائد غير متوقعة لتناول الجوافة
فوائد غير متوقعة لتناول الجوافة
فوائد غير متوقعة لتناول الجوافة

فيديو

الهام عبد البديع

هتتصل بالشرطة.. أول تحرك من إلهام عبد البديع بعد سرقة حسابها

وفاه التيك توكر أمير أسمع

الدنيا دمرتني بعد فراقك.. التيك توكر أمير أسمع يلحق بأخيه بعد كلماته المؤثرة

ترند العريس المهندس

العريس مش موجود.. صاحبة تريند فيديو "مهندس الميكانيكا" تكشف مفاجأة

المتهم

خلافات عائلية.. مبيض محارة يعتدي على شقيق زوجته بسلاح أبيض في الدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد