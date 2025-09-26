وفاة لاعب أرسنال السابق بيلي فيجار إثر إصابة خطيرة

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي وفاة مهاجمه السابق بيلي فيجار عن عمر 21 عامًا، بعد تعرضه لإصابة دماغية بالغة خلال مباراة فريقه الحالي تشيتشيستر سيتي أمام وينجيت آند فينشلي يوم السبت الماضي.



الواقعة جاءت في الدقيقة 13 من اللقاء، حين اصطدم اللاعب بجدار خرساني على جانب الملعب، ما تسبب في إصابة خطيرة استدعت التدخل الطبي العاجل ونقله بطائرة إسعاف إلى أحد مستشفيات لندن.

وأُلغي اللقاء بعد الحادث، فيما أكد نادي تشيتشيستر أن فيجار دخل في غيبوبة نتيجة "إصابة دماغية خطيرة".

ورغم خضوعه لعملية جراحية طارئة الثلاثاء، أعلن صباح الخميس عن وفاته. وقالت عائلته في بيان مؤثر: "كانت الإصابة فادحة للغاية، نحن محطمون لفقدانه أثناء ممارسته الرياضة التي أحبها."



بدوره، أصدر نادي تشيتشيستر سيتي بيانًا رسميًا أكد فيه رحيل اللاعب، طالبًا من الجميع احترام خصوصية عائلته في هذه اللحظات العصيبة.



يُشار إلى أن فيجار نشأ في أكاديمية "هيل إند" التابعة لأرسنال، ومثّل فريقي تحت 18 وتحت 21 عامًا، قبل رحيله عن النادي في 2024 دون أن يشارك مع الفريق الأول.