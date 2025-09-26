قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

بسبب الزمالك.. حامد حمدان يكشف عن معاناته مع بتروجت

حامد حمدان
حامد حمدان
رباب الهواري

أعرب حامد حمدان، لاعب فريق بتروجت، عن صعوبة المرحلة التي يعيشها خلال الفترة الحالية، بعد ابتعاده عن التدريبات الجماعية لفريقه، نتيجة الخلافات التي نشبت بينه وبين إدارة النادي، خاصة عقب فشل انتقاله إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

رسالة مؤثرة عبر “إنستجرام”

ونشر حامد حمدان رسالة مؤثرة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، عبّر فيها عن موقفه من الأزمة التي يمر بها قائلاً: “أنا الحمد لله راضي بطول المشوار ومتحمل صعوبة الرحلة، لا عمري اعترضت ولا معترض، لأن كل اللي يجيبه ربنا خير حتى لو كان ضد رغبتي حالياً، لكن في النهاية هيتضح أنه خير.. والله يعلم وأنتم لا تعلمون.”

وأكد اللاعب في منشوره أنه يواجه هذه الظروف بروح من الصبر والرضا، مضيفاً:“ أنا صابر وراضي، وعشمان في آخر الطريق ألاقي العوض لصبري والجبر لقلبي.”
 

ويأتي غياب حامد حمدان عن تدريبات بتروجت استمراراً للأزمة بينه وبين إدارة النادي، التي لم توافق على انتقاله إلى الزمالك رغم رغبته الواضحة في الرحيل خلال الميركاتو الأخير. هذا القرار تسبب في توتر العلاقة بين الطرفين، وأدى إلى ابتعاد اللاعب عن المشاركة مع زملائه في التدريبات الجماعية.
 

موقف لم يُحسم بعد

حتى الآن، لا يزال مستقبل اللاعب مع بتروجت غامضاً، وسط ترقب جماهيري وإعلامي لما ستسفر عنه الأيام المقبلة، خاصة مع تمسك اللاعب بحقه في البحث عن فرصة جديدة تحقق طموحاته، مقابل رغبة النادي في الحفاظ على خدماته. 


 

حامد حمدان الزمالك بتروجيت اخبار الرياضة دورى نايل

الشعرية سريعة
العلاقة الزوجية
طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة
فطريات اللسان
