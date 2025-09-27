قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أمريكا تدرس توجيه ضربات عسكرية ضد مهربي المخدرات داخل فنزويلا
أحمد بلال: الخطيب ليس له منافس بـ انتخابات الأهلي وتغييرات في بعض الأسماء
هل صلاة الفجر في البيت مثل صلاتها بالمسجد تجعلك في ذمة الله؟
مشروبات محبوبة قد تؤدي إلى تلف الكبد.. كيف تحمي نفسك؟
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم السبت 27/9/2025
نهى صالح تكشف عن مصير الجزء الثالث من مسلسل رمضان كريم | فيديو
أحمد جلال: إيناس مظهر بريئة من إهانة محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية
اليونان: استمرار الحرب في غزة سيؤدي إلى تآكل الدعم الدولي لإسرائيل
واشنطن تلغي تأشيرة الرئيس الكولومبي بسبب تحريضه وتصرفاته المتهورة
هل الشقة المؤجرة عليها زكاة مال؟.. اعرف رأي الشرع
البحث العلمي تعلن عن برنامج الدكتوراه لغير الدول الأعضاء في CERN
ضياء السيد: الأهلي "مضغوط" ويريد تحقيق الفوز علي الزمالك
أخبار البلد

جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية متخصصة في التربية الخاصة باستخدام الذكاء الاصطناعي

جامعة حلوان
جامعة حلوان
حسام الفقي

تنظم وحدة برامج التنمية البشرية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان، تحت رعاية  الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، دورة تدريبية بعنوان:  "التربية الخاصة: التخاطب – التوحد – صعوبات التعلم في ظل تقنيات الذكاء الاصطناعي (المستوى الأول)".

وذلك خلال الفترة من الأحد 28 سبتمبر 2025 وحتى الإثنين 20 أكتوبر 2025، من الساعة 10 صباحًا حتى 4 مساءً، بقاعة الاجتماعات بالدور الرابع بمبنى إدارة الجامعة.

إعداد وتأهيل الطلاب

تهدف الدورة إلى إعداد وتأهيل الطلاب الراغبين في العمل بمجال التربية الخاصة، من خلال تدريبهم على مهارات التخاطب واللغة، واكتشاف القدرات الفردية ودعمها، باستخدام أحدث التقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. كما تتضمن الدورة محاضرات نظرية وتطبيقات عملية يقدمها نخبة من المتخصصين في المجال.

وتأتي هذه المبادرة في سياق رؤية مصر 2030، التي تركز على بناء الإنسان المصري وتنمية قدراته الفكرية والمهنية، وتوفير بيئة تعليمية داعمة تُمكّن الشباب من مواجهة تحديات سوق العمل، والمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية.

وأكدت إدارة الجامعة أن الدورة تمثل خطوة مهمة نحو نشر ثقافة التنمية الذاتية وإدارة الأداء الإنساني، وتُعد فرصة متميزة للطلاب لاكتساب مهارات نوعية تؤهلهم للتميز في مجالات التربية الخاصة، بما يعزز من قيم الولاء والانتماء وحب الوطن.

يشرف على تنفيذ هذه الدورات التدريبية الإدارة العامة لرعاية الطلاب بقيادة الأستاذة نشوة علي مصطفى مدير عام الإدارة، الأستاذ ياسر عبد المنعم مدير وحدة التنمية البشرية.

وحدة برامج التنمية البشرية بالإدارة العامة وحدة برامج التنمية البشرية جامعة حلوان

