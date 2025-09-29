مدير الإدارة الصحية يتفقد وحدة سفاجا البلد لمتابعة الخدمات الطبية

أجرى الدكتور محمد أسامة، مدير الإدارة الصحية بسفاجا، اليوم، زيارة لوحدة سفاجا البلد الصحية لمتابعة سير العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للأهالي.

وخلال جولته داخل الوحدة، تابع أسامة انتظام الأطقم الطبية وانضباط بيئة العمل، إضافة إلى مراجعة توافر الأدوية والمستلزمات الأساسية اللازمة لضمان تلبية احتياجات المواطنين، مؤكدًا على ضرورة توفير بيئة عمل مناسبة تساعد الأطباء وهيئة التمريض على أداء دورهم بكفاءة.

وأشار مدير الإدارة الصحية إلى أن الهدف من هذه الزيارات الميدانية هو ضمان تقديم خدمة طبية آمنة ورفع مستوى جودة الرعاية الصحية، موضحًا أن المتابعة المستمرة للوحدات الطبية تعزز ثقة المواطنين وتساهم في تحسين مستوى الأداء.

كما وجّه أسامة رسالة تقدير للدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، مثمنًا دعمه المستمر وتوجيهاته التي تصب في تطوير الخدمات الصحية ومتابعة سير العمل بالمنشآت الطبية على مستوى المحافظة.

وأكد مدير الإدارة الصحية أن المتابعات الدورية ستتواصل خلال الفترة المقبلة، لضمان انتظام تقديم الخدمة الطبية في مختلف الوحدات الصحية بمدينة سفاجا، بما يلبي احتياجات المواطنين ويعكس اهتمام الدولة بقطاع الصحة.