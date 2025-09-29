تحرير 54 محضرًا للمخابز المخالفة وضبط جبن مغشوش بكفر الشيخ

شنت مديرية التموين بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، حملة مكبرة؛ استهدفت ضبط المخالفات التموينية بالمخابز البلدية المدعمة والسلع منتهية الصلاحية ومحاربة الغش التجاري، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

مخالفات المخابز

وأسفرت الحملات التموينية التي أشرف عليها المحاسب عادل بيومي الهابط، وكيل وزارة التموين بمحافظة كفر الشيخ، عن ضبط 54 محضرًا ضد المخابز المخالفة؛ من بينها تحرير 27 محضرًا نقص وزن، و5 محاضر مواصفات و 4 محاضر عدم نظافة، و7 محاضر عدم إعلان، و5 محاضر تصرف وعدم وجود مدير مسؤول، وعدم وجود سجل.

في مجال الأسواق والمحلات العامة

تمكنت الحملة من ضبط كمية قدرها 350 كيلو جرام جبن نباتي تُباع على أنها جبن طبيعي، وتحرير محضر غش تجاري واستخدام علامات تجارية مزورة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.