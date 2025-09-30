قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطة ترامب لوقف الحرب في غزة.. سلام أم استسلام؟
موقف تسليم الكتب ووجبات التغذية للطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد
برلماني: خطة ترامب محاولة وصاية جديدة على غزة.. ولا بديل عن إقامة دولة فلسطينية مستقلة
لجميع الصفوف الآن .. رابط التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم
28 حملة تفتيش في أسبوع واحد.. صندوق مكافحة الإدمان يرصد سائقًا يتعاطى الحشيش
وكيل إقتصادية النواب يضع خطة لإنقاذ التعليم بلا أعباء.. 6 حلول للقضاء على عجز المعلمين
عبد الرازق: مجلس الشيوخ ينعقد الخميس بتشكيله الحالي في مقره بالقصر العيني
التخطيط: الاقتصاد المصري يُسجل نموًا يفوق المستهدف في 2024/2025 بنسبة 5%
الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا في العالم.. فما علاقة ترامب؟
حماس تتسلم خطة لإنهاء حرب غزة وتبدي استعدادها للنقاش| فهل ستنجح وساطة ترامب؟
أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
اجتماع نادر لترامب بكل القادة العسكريين في العالم.. فما الحكاية؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

المجلس الوطني للاعتماد.. الذراع المصرية الوحيدة للاعتراف الدولي بخدمات المطابقة

وزير الصناعة
وزير الصناعة
ولاء عبد الكريم

يعتبر المجلس الوطني للاعتماد التابع لوزارة الصناعة جهة الاعتماد الوحيدة في مصر والخاصة بتقييم واعتماد جهات تقييم المطابقة، ويستهدف المجلس دعم الاقتصاد المصري وخدمة الصادرات المصرية ومنحها القدرة التنافسية وضمان قبول دخول السلع والخدمات والمنتجات في كافة دول العالم إذ أن الاعتماد المقترن بالاعتراف الدولي هو مفتاح للصادرات ولقبول السلع والمنتجات والخدمات في كافة دول العالم. 
 
والمجلس الوطني للاعتماد هو جهة الاعتماد الوحيدة بالعالم الحاصلة على الاعتراف الدولي والإقليمي من 5 منظمات عالمية وإقليمية وهي المنظمة الأفريقية للاعتماد AFRAC، والجهاز العربي للاعتماد ARAC، والمنظمة الأوروبية للاعتماد EA، ومنظمة التعاون الدولي لاعتماد المعامل ILAC، والمنتدى الدولي للاعتماد IAF

وهذا الاعتراف بالطبع أدى الى اعتراف المنظمات العالمية المختلفة مثل منظمة التجارة العالمية WTO ومنظمة الصحة العالمية WHO ومنظمات الأمم المتحدة المختلفة وخاصة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO وكذلك UNFCCC وهي الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة الخاصة بتغير المناخ.

وهكذا تغيرت رؤية المجلس الوطني للاعتماد من الحصول على الاعتراف الدولي من المنظمات العالمية والإقليمية الى المحافظة على الاعتراف الدولي والإقليمي والتوسع أفقياً ورأسياً.

ويعمل المجلس في تقييم واعتماد جهات تقييم المطابقة داخل مصر وخارجها في 13 مجال اعتماد تشمل:

  معامل الاختبار    
   معامل المعايرة    
 معامل التحاليل الطبية       جهات التفتيش 

  جهات منح شهادات نظم الإدارة    
   جهات منح شهادات المنتجات    
 جهات منح شهادات الأفراد    
  جهات اختبارات الكفاءة الفنية
 جهات منح شهادات الحلال    
 البنوك الحيوية    
 الطب الشرعي    
جهات المصادقة والتحقق
  منتجي المواد المرجعية
كما يقوم المجلس بتنفيذ أنشطة التدريب في مختلف مواصفات الاعتماد لجهات تقييم المطابقة لعملاء المجلس وخبراء التقييم والاعتماد داخل مصر وخارجها.

وتشمل فوائد الحصول على شهادات الاعتراف الدولي من المجلس الوطني للاعتماد اعتماد مقبول فى كافة دول العالم دون الحاجة لإعادة التقارير والمطابقة، والتقليل من المخاطر التى قد تتعرض لها الشركات وعملاؤها من خلال الحصول على شهادة اعتماد عالمية معترف بها، وتعزيز الاعتماد كآلية فعالة لتوفير الثقة فى السلع والخدمات وهو أمر ضروري لتسهيل التجارة العالمية، مما يعني أن الاعتراف الدولي بنشاط الاعتماد هو أن كافة الشهادات الصادرة من المجلس لجهات تقييم المطابقة تكون معترفاً بها في كافة دول العالم.

مجلس وطني دول العالم التجارة العالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

سعر الذهب عيار 21 الآن الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الذهب

قفزة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30-9-2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

صورة أرشيفية

مصر في أمان والسودان تحت الإنذار الأحمر.. تصريحات ترامب تعيد سد النهضة إلى قلب العاصفة

عمرو أديب

عمرو أديب منفعلا: عندي 60 سنة منهم 55 الزمالك بيتغلب فيهم

الصورة المرفقة بالمنشورات

ملثم يتجول بطعام مسمم.. ذعر في حدائق الأهرام بعد زعم تسميم 500 كلب والأمن يفحص

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

ترشيحاتنا

متهمين

حبس المتهمين بقتل عامل خردة في القليوبية

حملات تموينية متنوعة

تحرير 264 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات على المخابز والأسواق بالمنيا

محافظ أسيوط يفتتح مسجد أبو بكر الصديق بعد تطويره بقرية عرب الكلابات بالفتح

محافظ أسيوط يفتتح مسجد أبو بكر الصديق بعد تطويره بقرية عرب الكلابات بالفتح

بالصور

دنيا سامي تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

دنيا سامي تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها
دنيا سامي تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها
دنيا سامي تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

نرمين الفقى تستعرض قوامها الممشوق بهذه الإطلالة

نرمين الفقى تستعرض قوامها الممشوق بهذه الاطلالة
نرمين الفقى تستعرض قوامها الممشوق بهذه الاطلالة
نرمين الفقى تستعرض قوامها الممشوق بهذه الاطلالة

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025
ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025
ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

ستيلانتيس تطور نموذج أولي لسيارة كهربائية بـ نظام البطارية الذكي المتكامل

نظام البطارية الذكي المتكامل
نظام البطارية الذكي المتكامل
نظام البطارية الذكي المتكامل

فيديو

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

المزيد