المجلس الوطني للاعتماد.. الذراع المصرية الوحيدة للاعتراف الدولي بخدمات المطابقة

يعتبر المجلس الوطني للاعتماد التابع لوزارة الصناعة جهة الاعتماد الوحيدة في مصر والخاصة بتقييم واعتماد جهات تقييم المطابقة، ويستهدف المجلس دعم الاقتصاد المصري وخدمة الصادرات المصرية ومنحها القدرة التنافسية وضمان قبول دخول السلع والخدمات والمنتجات في كافة دول العالم إذ أن الاعتماد المقترن بالاعتراف الدولي هو مفتاح للصادرات ولقبول السلع والمنتجات والخدمات في كافة دول العالم.



والمجلس الوطني للاعتماد هو جهة الاعتماد الوحيدة بالعالم الحاصلة على الاعتراف الدولي والإقليمي من 5 منظمات عالمية وإقليمية وهي المنظمة الأفريقية للاعتماد AFRAC، والجهاز العربي للاعتماد ARAC، والمنظمة الأوروبية للاعتماد EA، ومنظمة التعاون الدولي لاعتماد المعامل ILAC، والمنتدى الدولي للاعتماد IAF



وهذا الاعتراف بالطبع أدى الى اعتراف المنظمات العالمية المختلفة مثل منظمة التجارة العالمية WTO ومنظمة الصحة العالمية WHO ومنظمات الأمم المتحدة المختلفة وخاصة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO وكذلك UNFCCC وهي الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة الخاصة بتغير المناخ.



وهكذا تغيرت رؤية المجلس الوطني للاعتماد من الحصول على الاعتراف الدولي من المنظمات العالمية والإقليمية الى المحافظة على الاعتراف الدولي والإقليمي والتوسع أفقياً ورأسياً.



ويعمل المجلس في تقييم واعتماد جهات تقييم المطابقة داخل مصر وخارجها في 13 مجال اعتماد تشمل:

معامل الاختبار

معامل المعايرة

معامل التحاليل الطبية جهات التفتيش

جهات منح شهادات نظم الإدارة

جهات منح شهادات المنتجات

جهات منح شهادات الأفراد

جهات اختبارات الكفاءة الفنية

جهات منح شهادات الحلال

البنوك الحيوية

الطب الشرعي

جهات المصادقة والتحقق

منتجي المواد المرجعية

كما يقوم المجلس بتنفيذ أنشطة التدريب في مختلف مواصفات الاعتماد لجهات تقييم المطابقة لعملاء المجلس وخبراء التقييم والاعتماد داخل مصر وخارجها.

وتشمل فوائد الحصول على شهادات الاعتراف الدولي من المجلس الوطني للاعتماد اعتماد مقبول فى كافة دول العالم دون الحاجة لإعادة التقارير والمطابقة، والتقليل من المخاطر التى قد تتعرض لها الشركات وعملاؤها من خلال الحصول على شهادة اعتماد عالمية معترف بها، وتعزيز الاعتماد كآلية فعالة لتوفير الثقة فى السلع والخدمات وهو أمر ضروري لتسهيل التجارة العالمية، مما يعني أن الاعتراف الدولي بنشاط الاعتماد هو أن كافة الشهادات الصادرة من المجلس لجهات تقييم المطابقة تكون معترفاً بها في كافة دول العالم.