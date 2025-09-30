توحيد العلامة التجارية وإدخال أنظمة دفع مميكنة بمنافذ التموين

كشف عبدالباسط عبد النعيم، وكيل أول وزارة التموين بالقاهرة عن توجه الوزارة نحو توحيد العلامة التجارية والشكل والمضمون في جميع المنافذ التموينية، بما يواكب التطوير الذي يشهده القطاع الخاص.

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى أن الوزارة تعمل على إدخال أنظمة دفع مميكنة لتسهيل عمليات الشراء والتعامل مع المواطنين، مشددًا على أن جميع السلع المطروحة تخضع لإشراف تمويني وصحي كامل لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية.

وأشار إلى أن الوزارة تدير شبكة تضم نحو 40 ألف منفذ تمويني على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن خطة التطوير ستتم تباعًا في مختلف المحافظات وفق جدول زمني محدد لضمان وصول الخدمة بأعلى جودة.