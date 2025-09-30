التموين: تطوير شامل للمجمعات الاستهلاكية ورفع كفاءة المنافذ

أكد المهندس عبدالباسط عبدالنعيم، وكيل أول وزارة التموين بالقاهرة، أن الوزارة بدأت خطة تطوير شاملة تستهدف جميع المجمعات الاستهلاكية في القاهرة، والبالغ عددها 288 مجمعًا، إلى جانب 916 بدال تمويني و585 منفذا لجمعيتي.

وأوضح عبدالنعيم، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى، أن خطة التطوير تتضمن زيادة المعروض من السلع الأساسية والمكملة وتوفيرها بجودة عالية وبأسعار مناسبة للمواطنين، بما يساهم في منع الاحتكار وضبط الأسواق.

وأشار إلى أن عمليات التطوير تشمل أيضًا رفع كفاءة العاملين وتحديث أساليب العرض داخل المنافذ، مؤكدًا أن الوزارة تهدف إلى تحسين الخدمة التموينية بما يتناسب مع احتياجات المواطن المصري.

وشدد على أن السلع المتواجدة في المنافذ التموينية خاضع للإشراف التمويني ويكون على درجة كبيرة من الجودة، متابعا: التطوير يشمل أسلوب العرض وميكنة الدفع وتحديث منافذ القطاع الحكومي.