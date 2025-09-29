وكيل تموين الإسكندرية يعقد اجتماعا لمناقشة سبل الاهتمام بجودة الدقيق

أ ش أ

عقد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية المهندس جمال عمار اجتماعا مع المهندس محمد فهمي المدير التنفيذي لشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية بمقر ديوان عام المديرية، لمناقشة سبل الاهتمام بجودة الدقيق المنتج من مطاحن الإسكندرية، وذلك بما يضمن توفير رغيف خبز مميز يليق بالمواطن السكندري.



وتطرق الاجتماع إلى مناقشة عدد من مطالب أصحاب المخابز والعمل على تلبيتها بشكل فوري، لتقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة.



وأكدت المديرية على أهمية متابعة صوامع تخزين الأقماح وإجراء المراجعة الفنية الدورية لعمليات التخزين، بما يحافظ على جودة القمح ويمنع أي تلاعب أو إهدار.



ويأتي هذا الاجتماع في إطار توجيهات وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمتابعة المستمرة لمنظومة الخبز والدقيق، وتذليل العقبات أمام المخابز لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق رضا المواطنين.