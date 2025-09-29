قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حكم تسليف الناس المال وَرَدُّه بزيادة معلومة.. دار الإفتاء تجيب
مصدر أمني مسئول: مصر وقطر سلمتا حماس المقترح الأمريكي لوقف النار بغزة
الخارجية السورية تعتذر لمصر عن المظاهرة المسيئة في المسجد الأموي بدمشق
ارتفاعات قياسية كبيرة.. رئيس شعبة الذهب يكشف أسباب ارتفاع أسعار المعدن الأصفر
عماد النحاس يكشف حقيقة طلب زيزو المشاركة أمام الزمالك
عمرو أديب منفعلا: عندي 60 سنة منهم 55 الزمالك بيتغلب فيهم
بعد حسم القمة أمام الزمالك.. موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري
النيابة الإدارية تكشف تفاصيل جديدة في واقعة السوار الأثري
مصدر أمني مسؤول: مصر وقطر سلمتا حركة حماس المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار بغزة
الخارجية السورية تعتذر لمصر عما حدث في مظاهرات دمشق
بعد الفوز على الزمالك.. موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري
موعد مباراة الزمالك القادمة أمام غزل المحلة بالدوري المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل تموين الإسكندرية يعقد اجتماعا لمناقشة سبل الاهتمام بجودة الدقيق

وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية المهندس جمال عمار
وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية المهندس جمال عمار
أ ش أ

عقد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية المهندس جمال عمار اجتماعا مع المهندس محمد فهمي المدير التنفيذي لشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية بمقر ديوان عام المديرية، لمناقشة سبل الاهتمام بجودة الدقيق المنتج من مطاحن الإسكندرية، وذلك بما يضمن توفير رغيف خبز مميز يليق بالمواطن السكندري.


وتطرق الاجتماع إلى مناقشة عدد من مطالب أصحاب المخابز والعمل على تلبيتها بشكل فوري، لتقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة.


وأكدت المديرية على أهمية متابعة صوامع تخزين الأقماح وإجراء المراجعة الفنية الدورية لعمليات التخزين، بما يحافظ على جودة القمح ويمنع أي تلاعب أو إهدار.


ويأتي هذا الاجتماع في إطار توجيهات وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمتابعة المستمرة لمنظومة الخبز والدقيق، وتذليل العقبات أمام المخابز لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق رضا المواطنين.

وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية المهندس جمال عمار المهندس محمد فهمي المدير التنفيذي لشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية مقر ديوان عام المديرية سبل الاهتمام بجودة الدقيق المنتج من مطاحن الإسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحادث

وفاة شخصين فى حادث انقلاب سيارة بالتجمع

جنازة الشيخ خلف

لمدة 4 ساعات.. نعش الشيخ خلف يوجه حامليه لزيارة منازل 3 قرى قبل الذهاب للمدافن بأسيوط

انهيار للسلم الداخلي

تحرك عاجل من وزارة الإسكان بشأن العقار 18 بالحي السادس بـ6 أكتوبر| تفاصيل

عادل إمام

حقيقة صورة عادل إمام فى مكة أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة

المجني عليها والمتهمون

اتلمينا عليها وضربناها .. اعترافات أسرة سحلت طالبة الهرم أمام مدرستها

القبض على متظاهري الجامع الأموي في سوريا

رددوا شعارات ضد مصر.. القبض على متظاهري الجامع الأموي في سوريا

.امرأة صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

معجزة من أعماق البئر.. صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

دفن الميت

إلحق النعش بيجري لوحده.. فيديو يثير الجدل وشيخ بالأوقاف: بدع تضر بالإسلام

ترشيحاتنا

الدكتور هاني تمام

تواضعوا لله.. هاني تمام يحذر: الاستعلاء بالعبادة والطاعة من تلبيسات الشيطان

بخاخ الربو

أمين الإفتاء: استخدام بخاخ الربو عند الضرورة لا يبطل الصيام

شيخ الأزهر

شيخ الأزهر يعزي المرجع الشيعي آية الله السيستاني في وفاة زوجته

بالصور

الصين تطلق نظاما جديدا لتنظيم تصدير السيارات الكهربائية بداية 2026

استيراد السيارات
استيراد السيارات
استيراد السيارات

تفاحة كل يوم .. ماذا يحدث لجسمك عندما تأكلها؟

فوائد التفاح اليومية لجسمك
فوائد التفاح اليومية لجسمك
فوائد التفاح اليومية لجسمك

هل يحبك حقًا؟ 11 دليلا يكشف عمق مشاعر شريك حياتك

11 دليل يكشف عمق مشاعر شريك حياتك
11 دليل يكشف عمق مشاعر شريك حياتك
11 دليل يكشف عمق مشاعر شريك حياتك

لأكل العيش .. هيونداي أكسنت موديل 2011 بهذا السعر

هيونداي أكسنت موديل 2011
هيونداي أكسنت موديل 2011
هيونداي أكسنت موديل 2011

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

المزيد