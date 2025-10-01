اختتام البرنامج التثقيفي للطفل بأوقاف كفر الشيخ.. صور

اختتمت مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، فعاليات البرنامج التثقيفي للطفل، بحضور فضيلة الشيخ معين رمضان يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والدكتور عبد القادر سليم، مدير الدعوة، والدكتور ماهر أبو عيشة، رئيس قسم شؤون القرآن الكريم بالمديرية، والشيخ محمد طلال، إمام وخطيب بأوقاف دسوق بحري.

وشهد الختام توزيع الهدايا والمصاحف على الأطفال المتميزين، كما شارك الطالب عمر عماد بإنشاد ابتهال بعنوان: "لا إله إلا الله محمد رسول الله"، مما أضفى روحًا إيمانية مميزة على الحفل.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بنشر الفكر الوسطي المستنير، ورعايتها للأنشطة التربوية والثقافية خلال فترة البرنامج الصيفي الماضي، والذي اختُتم اليوم بإعلان نجاحه في تحقيق أهدافه التوعوية والتربوية للأطفال.