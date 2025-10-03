بـ لوك جديد.. مي عمر تتألق بهذه الإطلالة

حرصت الفنانة مي عمر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير لها.

إطلالة مي عمر

تألقت مي عمر في الصور بإطلالة غير تقليدية، حيث ارتدت فستان قصير ذا أكمام مكشوفة باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

انتعلت مي عمر حذاء ذا كعب عالي باللون الأسود، مع حقيبة يد صغيرة الحجم و قبعة بنفس اللون ايضا مما جعلها محط أنظار الجميع.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مي عمر على تسريحة شعر بسيطة، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.