ماذا يفعل اللانشون بالجسم.. وكيف يسبب السرطان؟

أثارت تقارير طبية حديثة جدلاً واسعاً حول أضرار اللحوم المصنعة وعلى رأسها "اللانشون" الذي يعد من أكثر الأطعمة انتشاراً بين الأطفال والكبار.

وأكدت الأبحاث الغذائية، أن اللانشون يحتوي على نسب مرتفعة من المواد الحافظة والملونات الصناعية، إضافة إلى مادة "النتريت" التي تتحول داخل الجسم إلى مركبات مسرطنة عند الإفراط في تناولها.

أشارت الدراسات إلى أن الاستهلاك اليومي لللانشون وأمراض خطيرة مثل سرطان القولون والمعدة، فضلاً عن تأثيره على الكبد والكلى.

ولذلك ننصح الأمهات بالاعتماد على بدائل صحية مثل سندوتشات التونة أو الجبن القريش أو الدجاج المسلوق للأطفال في المدارس، مؤكدة أن "الطعم الجيد لا يعني الأمان الصحي".

ويجب قراءة الملصقات الغذائية قبل شراء أي منتج، ومراقبة الكمية التي يتناولها الأبناء أسبوعياً.

وأثار فيديو جديد لأحد الباحثين عن اللانشون تفاعلاً على السوشيال ميديا حيث طالب كثيرون بحملات توعية للحد من استهلاك اللحوم المصنعة.