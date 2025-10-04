حملة تموينية.. ضبط مخبز تصرف في نصف طن دقيق مدعم بكفر الشيخ

تمكنت حملة تموينية مكبرة بمركز ومدينة دسوق بكفر الشيخ من ضبط مخالفة تصرف في 10 شكائر دقيق بلدي مدعم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

وفي سياق متصل، تابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، بالتنسيق مع المحاسب عادل الهابط وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، جهود إدارتي تموين بندر ومركز دسوق في استمرار المراقبة اليومية للمخابز وتنفيذ الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية.

جاءت هذه الحملات بهدف الاطمئنان على جودة رغيف الخبز والوزن، والتأكد من حصول المواطنين عليه بسهولة، وفحص ماكينات الصرف، وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين.

أسفرت الحملة عن تحرير 7 محاضر مخالفات متنوعة في نطاق قرى وبندر دسوق. وتضمنت المخالفات ما يلي : 4 محاضر نقص وزن لرغيف الخبز، ومحضرين لعدم إعلان عن الأسعار أو المواعيد المقررة، محضر تصرف في 10 شكائر دقيق بلدي مدعم (500 كجم).