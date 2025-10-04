قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مقتل شخص وإصابة 30 آخرين في هجوم روسي على محطة قطارات أوكرانية
موعد افتتاح المتحف الكبير رسميا.. وأسعار التذاكر للمصريين والأجانب
معجزة الحرب.. أحمد إدريس صاحب الشفرة النوبية في نصر أكتوبر 73
نديله فرصة ونخليه يلعب هو.. تعليق ساخر من عمرو وهبة بعد تعادل الزمالك مع غزل المحلة
رئيس اقتصادية قناة السويس: تطوير الإجراءات الجمركية بجميع موانئ الهيئة
رسائل نصية.. خبر هام من الإسكان لراغبي الحصول على وحدات بديلة للإيجار القديم
نتنياهو: نسقت مع ترامب خطوة دبلوماسية قلبت الموازين وحماس أصبحت معزولة
بالصور ..وزير الرياضة ونجوم الفن والمشاهير يحتفلون بزفاف نجل هاني رمزي
خطر خفي على سطح القمر يهدد البشر مستقبلا.. ماذا سيحدث؟
ترامب يرحب بتوقف القصف الإسرائيلي مؤقتًا ويمهل "حماس" فرصة لإتمام صفقة تبادل الرهائن
نتنياهو: جميع المختطفين الأحياء والأموات سيعودون مع وجود الجيش في عمق غزة
الدفع بسيارات الإطفاء لإزالة بقعة زيت بطريق أسيوط
باحث: الصراع على معادن الكونغو جزء من معركة النفوذ بين الصين وأمريكا

محمد البدوي

قال الدكتور بيدرو مزليني، الباحث والأستاذ بجامعة زولولاند، إن ما يجري في أفريقيا حاليًا ليس مجرد صفقات أمنية متبادلة مع الغرب، بل هو معركة نفوذ عالمية بين الصين والولايات المتحدة، موضحًا أن التاريخ يعيد نفسه حيث ركزت الإمبراطوريات منذ القرن السادس عشر وحتى الستينيات على استغلال الموارد والعمالة الأفريقية الرخيصة، مشيرًا إلى أن هذا النهج يستمر اليوم ولكن بأدوات جديدة أكثر تطورًا.

وأضاف مزليني، خلال مداخلة مع الإعلامي حساني بشير في برنامج «الحصاد الأفريقي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المعادن الإستراتيجية الموجودة في الكونغو خاصة في شمال وجنوب البلاد تعد هدفًا رئيسيًا للولايات المتحدة التي تسعى إلى احتكار هذه الموارد لدعم صناعات التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، بما يضمن لها التفوق العسكري والاقتصادي في مواجهة الصين.

صفقات أمنية متبادلة

وأشار إلى أن الحديث عن «صفقات أمنية متبادلة» مع أفريقيا يظل ضعيفًا، لأن ما يجري فعليًا هو مساعي أمريكية لإنشاء قواعد عسكرية في الكونغو وعلى الحدود مع أوغندا، في محاولة لتعزيز وجودها العسكري وضمان السيطرة على الموارد الحيوية التي تشكل مستقبل الصناعات الإستراتيجية.

وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

المشدد 6 سنوات لقائد قطار طوخ بعد ضبطه وإلزامه برد مبلغ 9.5 مليون جنيه

وضعتها في الدولاب تحت الهدوم.. أم تتخلص من ابنتها بطريقة بشعة في البحيرة

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

الأحلام التي إذا رأيتها لا نُخبر بها أحدًا

لو شُفتها اسكت!.. 7 أحلام إذا رأيتها في المنام لا تخبر بها أحداً

وفاة 4 شباب من قرية واحدة ببني سويف في حادث ميكروباص على الطريق الأوسطي

مصرع شاب انهار عليه بئر داخل منزله في أسيوط

اليوم.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب

محمد العدل

اخترعوا القماش.. تعليق مثير من محمد العدل على مباراة الزمالك والمحلة

محمد أوناجم

3-1.. اوناجم يسجل الهدف الأول لكهرباء الإسماعيلية في مرمى الأهلي بالدوري

إسلام صادق لـ إدارة الزمالك: الأبيض يواصل النزيف.. ولايزال مجلس لبيب صامتًا

بالصور ..وزير الرياضة ونجوم الفن والمشاهير يحتفلون بزفاف نجل هاني رمزي

عربية صيني.. بي واي دي تنتج أسرع سيارة على كوكب الارض ‏

‏6 خطوات للحفاظ على إطار السيارة وضمان السلامة على الطريق .. تعرف عليها

أقل من 100 ألف جنيه.. 5 سيارات مستعملة داخل السوق المصري ‏

بالصور ..وزير الرياضة ونجوم الفن والمشاهير يحتفلون بزفاف نجل هاني رمزي

ايمان عبد اللطيف

رفع حالة الاستعداد القصوى | ماذا يحدث في المحافظات بسبب نهر النيل ؟

اضرار اللانشون

توقفوا فورا.. أمراض خطيرة يسببها اللانشون للكبد والقولون

أبرزهم يسرا وإلهام شاهين .. نجوم الفن فى حفل زفاف نجل هاني رمزي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

