هيئة الخدمات البيطرية: لا يجوز لأي شخص حيازة الحيوانات الخطرة مطلقا

قال الدكتور الحسيني محمد عوض، مدير إدارة الرفق بالحيوان والتراخيص بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تقدم خدمات متكاملة للحيوانات داخل المزارع، وتدير مراكز إيواء متخصصة لبعض السلالات.

استثناء الجهات الرسمية

وأوضح "عوض"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن قانون 2023 حدد جداول للحيوانات الخطرة وغيرها، مشيرًا إلى أنه لا يجوز لأي شخص حيازة الحيوانات الخطرة مطلقًا، مع استثناء الجهات الرسمية المخولة بذلك مثل الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حدائق الحيوان، متنزهات الحيوان، وبعض الوزارات.

وأشار مدير إدارة الرفق بالحيوان والتراخيص بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، إلى أن اللائحة التنفيذية أوضحت جميع التفاصيل المتعلقة بحيازة الحيوانات، مؤكدًا أن أي شخص يمتلك حيوانًا خطيرًا يجب أن يسلمه مباشرة لمديرية الخدمات البيطرية، مشددًا على أن عدم الالتزام يعرض المخالف للعقوبات القانونية.

نقل الحيوانات الخطرة

وشدد مدير إدارة الرفق بالحيوان والتراخيص بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، على أن نقل الحيوانات الخطرة يتم باستخدام سيارات مخصصة، ولا يجوز نقلها في الشارع، مشيرًا إلى أن الهيئة وفرت الخط الساخن 19561 لتلقي البلاغات والتواصل مع المواطنين بشأن أي مخالفات أو استفسارات.