بفعل الدولار.. ارتفاع أسعار الذهب في مصر
لجهوده بإطلاق سراح الأسرى.. إسرائيل تمنح ترامب أعلى وسام مدني
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم الإثنين 13-10-2025
هل يجوز استرداد شبكة الخطوبة بعد التنازل عنها؟.. الإفتاء تجيب
ينتظرها العالم .. انطلاق قمة شرم الشيخ للسلام ..اليوم
تجمع عائلات الأسرى الإسرائيليين في تل أبيب بانتظار الإفراج عن ذويهم
رئيس الوزراء الكندي يؤكد حضوره قمة السلام في شرم الشيخ
هل يجوز الدعاء والتوسل بالنبي لقضاء الحاجة؟.. اعرف رأي الشرع
أسعار العملات الأجنبية والآسيوية في مصر مستهل يوم الإثنين
طقس اليوم |خريفي مائل للبرودة ..واحذر ساعات الليل المتأخرة
بـ سقف مكشوف.. ظهور مميز لسيارة بنتلي كونتيننتال GTC
بريطانيا تعلن عن حزمة مساعدات لغزة بقيمة 27 مليون دولار
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
هيئة الخدمات البيطرية: لا يجوز لأي شخص حيازة الحيوانات الخطرة مطلقا

محمد البدوي

قال الدكتور الحسيني محمد عوض، مدير إدارة الرفق بالحيوان والتراخيص بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تقدم خدمات متكاملة للحيوانات داخل المزارع، وتدير مراكز إيواء متخصصة لبعض السلالات.

استثناء الجهات الرسمية 

وأوضح "عوض"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن قانون 2023 حدد جداول للحيوانات الخطرة وغيرها، مشيرًا إلى أنه لا يجوز لأي شخص حيازة الحيوانات الخطرة مطلقًا، مع استثناء الجهات الرسمية المخولة بذلك مثل الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حدائق الحيوان، متنزهات الحيوان، وبعض الوزارات.

وأشار مدير إدارة الرفق بالحيوان والتراخيص بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، إلى أن اللائحة التنفيذية أوضحت جميع التفاصيل المتعلقة بحيازة الحيوانات، مؤكدًا أن أي شخص يمتلك حيوانًا خطيرًا يجب أن يسلمه مباشرة لمديرية الخدمات البيطرية، مشددًا على أن عدم الالتزام يعرض المخالف للعقوبات القانونية.

نقل الحيوانات الخطرة

وشدد مدير إدارة الرفق بالحيوان والتراخيص بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، على أن نقل الحيوانات الخطرة يتم باستخدام سيارات مخصصة، ولا يجوز نقلها في الشارع، مشيرًا إلى أن الهيئة وفرت الخط الساخن 19561 لتلقي البلاغات والتواصل مع المواطنين بشأن أي مخالفات أو استفسارات.

الرفق بالحيوان متنزهات الحيوان الحسيني محمد عوض الخدمات الطبية الخدمات البيطرية

الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي

خلال تغطية إعلامية.. استشهاد الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي

قمة شرم الشيخ للسلام

مصر تعلن قائمة القادة المشاركين في قمة شرم الشيخ للسلام غدًا

استُشهاد الصحفي الفلسطيني والناشط صالح الجعفراوي

من عدسة الحقيقة للرحيل رميا بالرصاص.. حكاية استشهاد الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي | صور

لو الفيزا اتسحبت.. 6 خطوات لاستعادة البطاقة من ماكينة ATM

لو الفيزا اتسحبت.. 6 خطوات لاستعادة البطاقة من ماكينة ATM

نتنياهو

غير مرغوب فيه.. الإعلام الإسرائيلي يكشف أسباب عدم حضور نتنياهو قمة شرم الشيخ

سعر الدولار في مصر

تحركات جديدة في سعر الدولار اليوم

شيك تبرعات لنادي الزمالك

مشجع أهلاوي تبرع لحساب نادي الزمالك بمبلغ 85 جنيها و45 قرشا

حفلة فرقة Anyma العالمية من سفح الأهرامات -متداولة

حفلة قلبت السوشيال.. 15 ألف أجنبي ومصري يحتفلون فوق سفح الأهرامات

أوزيمبيك

بحث جديد يكشف عن الآثار الجانبية لأدوية إنقاص الوزن مثل أوزيمبيك.. تفاصيل

برج إيفل

حقيقة هدم برج إيفل عام 2026.. شائعة انطلقت من مقال ساخر

الانزلاق الغضروفي

ألم الظهر ليس دائمًا إجهادًا.. تعرفي إلى الانزلاق الغضروفي وأسبابه

مصر وغزة.. القاهرة تنجح في إنهاء العدوان الإسرائيلي وتفشل مخظط التهجير

"ابن النادي" يتصدر تريند X بعد تصاعد الأحداث في حلقاته الثالثة والرابعة

هجوم 7 أكتوبر

وثائق بخط السنوار تكشف كواليس التخطيط لهجمات السابع من أكتوبر

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

