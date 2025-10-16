قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حادث مروع.. القبض على طالب دهس 4 أشخاص بسيارته في البحيرة
وزير الثقافة: رسالة حب وسلام من أرض الفيروز إلى أطفال غزة.. بالفن والثقافة نزرع الأمل
تريزيجيه يتصدر قائمة أفضل اللاعبين في الدوري المصري
بلقيس وطه دسوقي.. مفاجآت حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة
إرجاع عقرب الساعة 60 دقيقة عند الساعة 12:00 صباحا.. موعد بدء التوقيت الشتوي 2025
موقف إمام عاشور.. انفراجة في إصابات الأهلي قبل مواجهة إيجل نوار بدوري أبطال إفريقيا
قيادي أمريكي: قمة شرم الشيخ قللت التوتر وترامب يسعى لترسيخ الثقة بين إسرائيل وحماس
رئيس الوزراء الفلسطيني: إعادة إعمار قطاع غزة يحتاج 67 مليار دولار
أكسيوس: ترامب وبوتين سيتحدثان اليوم قبل اجتماع زيلينسكي في البيت الأبيض
سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة تمنح مي الغيطي درع فرسان العمل التطوعي
السفير حسام زكي: قمة شرم الشيخ أنهت حرب الإبادة على قطاع غزة عمليا
إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي للمتحف المصري الكبير
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

دوناروما: التجربة الإنجليزية غيرتني.. وجوارديولا تجاوز توقعاتي

إسلام مقلد

تحدث الحارس الإيطالي العملاق جيانلويجي دوناروما عن تفاصيل تجربته الجديدة مع مانشستر سيتي تحت قيادة الإسباني بيب جوارديولا، مؤكدًا أنه يعيش حالة من الراحة والانسجام التام في إنجلترا، بعد انتقاله من باريس سان جيرمان في صيف العام الماضي، مشيرًا إلى أن العمل مع جوارديولا منحه بعدًا جديدًا في مسيرته الاحترافية.

حياة جديدة في مانشستر

قال دوناروما، البالغ من العمر 26 عامًا، في مقابلة مع صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية: "أشعر أنني في بيتي داخل مانشستر سيتي رغم أنني انضممت منذ فترة قصيرة فقط. النادي أرادني بشدة، جعلوني أشعر بالأهمية منذ اليوم الأول، والآن أُعامل وكأنني أحد أبناء الفريق".

وأضاف الحارس الدولي: "بيب جوارديولا مدهش في طريقة تفكيره وفي كيفية رؤيته لكرة القدم. عندما يتحدث، تشعر بأنك تتعلم شيئًا جديدًا في كل مرة. كنت أعلم أن العمل معه سيكون مميزًا، لكن الواقع تجاوز كل توقعاتي. أتمنى أن أستمر هنا لسنوات طويلة".

بين البريميرليج والكالتشيو

قارن دوناروما بين تجربته في الدوريات الأوروبية الثلاثة التي خاضها حتى الآن، الإيطالي والفرنسي والإنجليزي، قائلًا: "لكل دوري نكهته الخاصة. في إنجلترا، السرعة والضغط البدني هائلان، اللاعبين يركضون منذ الدقيقة الأولى وحتى صافرة النهاية. في إيطاليا، هناك تركيز أكبر على التكتيك والتنظيم الدفاعي، بينما في فرنسا تبرز القوة البدنية. لا يمكن القول إن أحدها أفضل من الآخر، لكنها ببساطة مدارس مختلفة لكرة القدم".

ثناء على جاتوزو

وفي حديثه عن منتخب بلاده، أثنى دوناروما على تأثير المدرب الجديد جينارو جاتوزو، الذي قاد المنتخب الإيطالي إلى أربع انتصارات متتالية في تصفيات كأس العالم 2026، قائلًا: "جاتوزو مختلف، تشعر به دائمًا خلفك، يصرخ، يوجه، يشجع. إنه مدرب قريب جدًا من اللاعبين ويمنحنا طاقة إيجابية هائلة. لقد أعاد لنا الهوية الجماعية التي افتقدناها منذ فترة طويلة".

ورأى دوناروما أن المقارنة بين جوارديولا وجاتوزو ليست عادلة من حيث الأسلوب، لكنه أوضح أن كليهما يتمتع بشخصية قوية تؤثر في المجموعة، وقال: "بيب يفكر في التفاصيل الصغيرة، بينما جاتوزو يعتمد على الحماس والعاطفة، ومع ذلك كلاهما يمتلك ما يلهم اللاعبين".

صراع الاسكوديتو

وفي سياق الحديث عن الكرة الإيطالية، رشّح دوناروما ناديه السابق ميلان للفوز بلقب الدوري الإيطالي في موسم 2025-2026، لكنه أكد أن المنافسة ستكون شرسة ومثيرة بين أربعة أو خمسة أندية.

وقال: "ميلان يملك طموحات كبيرة وروحًا جديدة، أعتقد أن ما يقوم به أليجري هناك أمر رائع. لكن لا يمكن تجاهل إنتر ميلان بقوته وثباته، ولا نابولي بقيادة أنطونيو كونتي، ولا حتى روما الذي تطور بشكل واضح تحت قيادة جاسبريني، ويوفنتوس سيعود بقوة أيضًا. سيكون موسمًا ممتعًا ومفتوحًا حتى الجولة الأخيرة".

إصرار على التأهل إلى المونديال

وفيما يتعلق بمشوار المنتخب الإيطالي في التصفيات، أكد دوناروما ثقته المطلقة في تأهل "الآزوري" إلى نهائيات كأس العالم 2026، رغم أن إيطاليا تحتل المركز الثاني في مجموعتها خلف النرويج، مما يجعلها مرشحة لخوض الملحق للمرة الثالثة تواليًا.

وقال: "لن يحدث ما حدث في الماضي. لن نغيب عن كأس العالم مرة ثالثة. لقد تعلمنا الدرس، هذه المجموعة متحدة ومليئة باللاعبين الجائعين للنجاح. كلمة الملحق لا تخيفنا، بل تحفزنا أكثر. نحن نثق بأنفسنا تمامًا وسنثبت ذلك في الملعب".

وختم دوناروما حديثه قائلاً: "كرة القدم منحتني الكثير، وأنا ممتن لكل ما أعيشه الآن. اللعب مع مانشستر سيتي تحت قيادة جوارديولا، وقيادة منتخب إيطاليا في مرحلة جديدة مع جاتوزو، يمثلان بالنسبة لي فصلين مهمين في قصة ما زالت تُكتب".

