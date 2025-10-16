بيان طبي وازدهار تجاري.. باريس سان جيرمان بين أزمة الإصابات وتألق الأرباح

أصدر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بيانًا رسميًا، اليوم الخميس، كشف فيه عن آخر تطورات حالة لاعبيه المصابين قبل مواجهة ستراسبورج المقررة غدًا الجمعة، في افتتاح الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، في لقاء يسعى فيه حامل اللقب لتوسيع الفارق في صدارة الترتيب قبل استئناف مشواره الأوروبي الأسبوع المقبل.

استعدادات مثقلة بالإصابات

وأكد النادي الباريسي في بيانه الطبي أن الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي يواصل برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابة في عضلة الفخذ، فيما يواصل الإسباني فابيان رويز برنامج الاستشفاء بعد تعرضه لإصابة عضلية مماثلة.

أما البرتغالي جواو نيفيز، فأوضح البيان أن الطاقم الطبي قرر تمديد فترة علاجه بناءً على نتائج الفحوصات الأخيرة، لضمان تعافيه الكامل قبل العودة إلى التدريبات الجماعية.

ولم يتطرق البيان إلى الرباعي ديزيريه دوي، وخفيتشا كفاراتسخيليا، وسيني مايولو، وماركينيوس، وهو ما فُهم على أنه مؤشر إيجابي لاقترابهم من دخول قائمة الفريق بعد تعافيهم من إصابات مختلفة.

ويعاني سان جيرمان من سلسلة إصابات متتالية منذ انطلاق الموسم، ما وضع المدرب الإسباني لويس إنريكي تحت ضغوط كبيرة، خاصة في ظل تلاحم المباريات وازدحام الجدول الزمني، بعد مشاركته الصيف الماضي في النسخة الأولى من كأس العالم للأندية بمشاركة 32 فريقًا، والتي وصل فيها إلى النهائي وخسر أمام تشيلسي الإنجليزي بثلاثية دون رد منتصف يوليو الماضي.

ويُذكر أن إنريكي اضطر لمنح لاعبيه فترة راحة قصيرة لم تتجاوز ثلاثة أسابيع قبل العودة السريعة إلى التحضيرات استعدادًا للموسم الجديد، حيث خاض الفريق أولى مبارياته أمام توتنهام هوتسبير في كأس السوبر الأوروبي عقب أسبوع واحد فقط من استئناف التدريبات.

انتقادات متكررة واتحاد الكرة في مرمى النادي

دخول سان جيرمان في صدامات متكررة مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم كان أيضًا من أبرز سمات الأسابيع الأخيرة، إذ أصدر النادي أكثر من بيان رسمي ينتقد فيه طريقة تعامل الاتحاد مع إصابات لاعبيه، خاصة الثنائي عثمان ديمبلي وبرادلي باركولا، خلال فترات التوقف الدولي.

العودة إلى الواجهة القارية

بعد مواجهة ستراسبورج، سيشد باريس سان جيرمان الرحال إلى ألمانيا لمواجهة باير ليفركوزن يوم الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، وهي مواجهة حاسمة في سعي الفريق لمواصلة الدفاع عن لقبه الأوروبي التاريخي.

الإنجاز القاري ينعش خزائن النادي

رغم الأزمات البدنية التي تضرب صفوف الفريق، يواصل باريس سان جيرمان جني ثمار إنجازه الأكبر في تاريخه، بعد تتويجه بدوري أبطال أوروبا لأول مرة إثر فوزه الكاسح على إنتر ميلان بخماسية نظيفة في 31 مايو الماضي على ملعب أليانز أرينا، ليختتم مشوارًا أسطورياً أطاح فيه بأربعة أندية إنجليزية هي مانشستر سيتي، وليفربول، وأستون فيلا، وآرسنال.

كما أضاف إلى رصيده لقب كأس السوبر الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه المثير على توتنهام بركلات الترجيح إثر تعادل مثير (2-2) في الوقت الأصلي.

ازدهار مبيعات القمصان

صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية سلطت الضوء على الجانب الاقتصادي المشرق للنادي، مؤكدة أن الموسم الحالي 2025-2026 يشهد طفرة تاريخية في مبيعات قمصان الفريق، بلغت معدلاتها أعلى مستوياتها منذ انضمام ليونيل ميسي في 2021.

وأوضحت الصحيفة أن مبيعات القمصان في الربع الأول من الموسم ارتفعت بنسبة 50% مقارنة بعام 2022، وهو العام الذي شهد الرقم القياسي السابق، بينما قفزت المبيعات الإلكترونية بنسبة مذهلة بلغت 217% عن الموسم الماضي.

ويحقق النادي 80% من مبيعاته داخل فرنسا، فيما تتنامى أسواقه الخارجية بسرعة، ما جعله يقترب من كبار أوروبا في هذا المجال، وعلى رأسهم ليفربول، وريال مدريد، وبرشلونة.

وأشارت الصحيفة إلى أن شركة "نايكي" وشريكها "جوردان" يعملان على إصدار القميص الجديد للنادي قبل عطلة الكريسماس، استثمارًا للزخم التسويقي المتزايد.

الترتيب المحلي والأداء الميداني

يتصدر باريس سان جيرمان جدول الدوري الفرنسي برصيد 16 نقطة بعد سبع جولات، متفوقًا بفارق نقطة واحدة عن ثلاثي المطاردة مارسيليا وستراسبورج وليون، فيما يأتي موناكو ولانس في المركزين الخامس والسادس برصيد 13 نقطة لكل منهما.

وخاض سان جيرمان سبع مباريات فاز في خمس منها، وخسر مرة واحدة أمام غريمه مارسيليا بهدف نظيف في كلاسيكو فرنسا، بينما تعادل مرة واحدة مع ليل.

وسجل الفريق الباريسي 13 هدفًا واستقبل 4 فقط، في حين واصل الحفاظ على سجله التهديفي القوي في المباريات الكبرى.

ويُذكر أن مواجهة ليل الأخيرة كانت المباراة رقم 105 بين الفريقين في مختلف المسابقات، حيث يمتلك باريس سان جيرمان الأفضلية التاريخية بـ45 فوزًا مقابل 33 لليل، و27 تعادلًا، بينما سجل الفريق الباريسي 153 هدفًا مقابل 112 في شباكه.

بين الإصابات والإنجازات، يعيش باريس سان جيرمان مفارقة مثيرة هذا الموسم، إذ يقف بين معاناة بدنية مستمرة من جهة، وتوسع اقتصادي ورياضي غير مسبوق من جهة أخرى، ليؤكد مرة أخرى أنه ليس مجرد نادٍ فرنسي، بل علامة كروية وتجارية عالمية في آن واحد.