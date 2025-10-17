المحكمة الدستورية تشارك في أعمال الندوة الإقليمية بالمملكة الأردنية الهاشمية

شاركت المحكمة الدستورية العليا المصرية برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، في أعمال الندوة الإقليمية العلمية بعنوان (الأطر المؤسسية لعمل المحاكم والمجالس الدستورية) التي أقيمت على مدى يومي الخامس عشر والسادس عشر من أكتوبر الجاري بالمملكة الأردنية الهاشمية تحت رعاية المحكمة الدستورية العليا بالأردن ومؤسسة كونراد أديناور بالأردن، والتي تضمنت حضور رؤساء محاكم ست دول عربية هي: العراق، والمغرب ولبنان وفلسطين والأردن ومصر.

وشارك فى عضوية الوفد المصري ايضا المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية.