سيلينا جوميز تدعي جمهورها لوقف الهجوم على هايلي بيبر

دعت النجمة وسيدة الاعمال سيلينا جوميز ، جمهورها إلي إنهاء هجومهم المستمر على عارضة الأزياء وسيدة الأعمال هايلي بيبر.





وكتبت سيلينا جوميز، عبر خاصية الاستوري في حسابها الرسمي علي موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”: "دعوا الفتاة وشأنها.. يمكنها قول ما تشاء.. هذا لا يؤثر على حياتي إطلاقًا.. الأمر يتعلق فقط بالأهمية وليس بالذكاء، كونوا لطفاء، جميع العلامات التجارية تلهمني، هناك مساحة للجميع، ونأمل أن نتوقف جميعًا عن ذلك".

جاء منشور سيلينا عقب تقرير كاذب زعم أن هايلي بيبر سخرت من العلامة التجارية لشركة مستحضرات التجميل الخاصة بسيلينا جوميز في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال.

وعقدت سيلينا جوميز، البالغة من العمر 33 عاما، قرانها مؤخرا على منتج الموسيقى بيني بيانكو، البالغ من العمر 37 عامًا، في حفل أقيم في "سي كريست نيرسيري" الساحرة، وهي مزرعة خاصة تمتد على مساحة 70 فدانا في جوليتا، كاليفورنيا، وتنتشر فيها أشجار النخيل والسيكاس.

وبدأت احتفالات الزفاف بعشاء بروفة فاخر، وذلك في أحد القصور الريفية في مدينة جوليتا، بمقاطعة سانتا باربارا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وكان من بين ضيوفها صديقتها المقربة منذ فترة طويلة تايلور سويفت، بالإضافة إلى زملائها في مسلسل "فقط جرائم قتل في المبنى" (Only Murders in the Building) ستيف مارتن ومارتن شورت وبول راد، بالإضافة إلى باريس هيلتون.