سيلينا جوميز تحتفل بعيد ميلادها الـ33.. في تجمع خيري

احتفلت النجمة سيلينا غوميز بعيد ميلادها الثالث والثلاثين في 22 يوليو بإطلاق مبادرة جديدة من صندوقها الخيري Rare Impact Fund، تحت اسم “دائرة العطاء” (Giving Circle)، وذلك بالتعاون مع منظمة Dollar Donation Club. وتهدف المبادرة إلى دعم الصحة النفسية من خلال إشراك المجتمع في التبرع الشهري بدءًا من دولار واحد فقط.





وقالت غوميز في بيان خاص لمجلة PEOPLE: “عندما أطلقنا Rare Impact Fund، أردنا أن نبني مجتمعًا يُحدث فرقًا حقيقيًا. وبعد خمس سنوات، أنا فخورة جدًا بما حققناه ومتحمسة لمبادرة دائرة العطاء وما سيليها من مشاريع جديدة.”





يأتي هذا الإطلاق ضمن سلسلة من الإنجازات التي حققها الصندوق، حيث تم جمع أكثر من 20 مليون دولار منذ تأسيسه، ودعم أكثر من 30 منظمة غير ربحية في خمس قارات، مؤثرًا في حياة أكثر من 2.2 مليون شاب سنويًا.

وكان الصندوق قد نظّم مؤخرًا أول ورشة عالمية لبناء القدرات للجهات المستفيدة، تضمنت تدريبات عملية في مجالات السرد القصصي وجمع التبرعات وغيرها، في خطوة تهدف إلى تعزيز تأثير الشراكات على أرض الواقع.

غوميز، التي أسست Rare Beauty عام 2020، لطالما كانت من أبرز الداعمين لقضايا الصحة النفسية، مستلهمة من تجاربها الشخصية، وتؤمن بأهمية توفير موارد تعليمية وعلاجية للشباب حول العالم.



