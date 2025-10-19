إشادة كبيرة بدور إدارة الشئون المعنوية بعد الندوة التثقيفية الخاصة بحرب أكتوبر

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية؛ القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ وقائع الندوة التثقيفية 42 التي نظمتها إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بالذكرى 52 لنصر أكتوبر.

إدارة الشئون المعنوية

وقد أشاد الجميع بالمستوى الراقي التي ظهرت عليه الندوة التثقيفية، تحت إشراف إدارة الشئون المعنوية، والدور الكبير في إخراج الندوة التثقيفية بالصورة التي تليق بحرب أكتوبر.

وتنتهج إدارة الشئون المعنوية استراتيجية إعلامية جديدة ومتطورة لمواكبة التطور الإعلامي الجديد وذلك في إطار دورها في رفع الوعي والتلاحم بين القوات المسلحة والشعب المصري.