صحة الإسكندرية تعلن عن مراكز المعلومات الدوائية لاتخاذ القرار العلاجي السليم

أعلنت مديرية الصحة بالإسكندرية ، عن مراكز المعلومات الدوائية التي يتوافر من خلالها معلومات دقيقة، محدثة وموثوقة لدعم المرضى والفريق الطبي في اتخاذ القرار العلاجي السليم ، وذلك في إطار حرص مديرية الشئون الصحية على دعم الممارسات الدوائية الآمنة.



وقال وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد بدران، إذا كان لدي أي مواطن استفسار بخصوص التفاعلات الدوائية ، الجرعات المناسبة ، موانع الاستعمال ، الآثار الجانبية للأدوية ، فعليه التوجه لأقرب مركز معلومات دوائية في أقرب ديوان منطقة : طبية ، شرق ، وسط ، غرب ، العجمي ، برج العرب ، المنتزه ، الجمرك ، العامرية ، أو مراكز المعلومات الدوائية بجميع مستشفيات مديرية الشئون الصحية.



بالإضافة إلى بعض الوحدات الصحية والمراكز المفعل بها مراكز المعلومات الدوائية وهي : طب أسرة باكوس ، مركز طب أسرة سان ستيفانو ، مركز صحة أسرة العمراوي ، مركز أبحاث سموحة ، وحدة صحة الأسرة بسيدي بشر بحري ، وحدة ومركز صحة المندرة لصحة الأسرة ، مستوصف جلدية باكوس ، مركز صحة الأسرة بسموحة ، مركز الصحة المهنية ، وحدة صحة أسرة المطار.