قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مد باب التقدم لمسابقة الأزهر الشريف السنوية في حفظ القرآن.. رابط التسجيل
التحفظ على والد الطفل المتهم في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
72 مرشحا يدخلون سباق انتخابات نادي سموحة بعد غلق باب الترشح
البابا تواضروس يستقبل الدكتور مصطفى الفقي والأنبا أكسيوس بالمقر البابوي|صور
ضبط 54 طن لحوم منتهية الصلاحية داخل مخزن في العبور
انتصار صن دوانز بخماسية وأورلاندو يخسر بثلاثية.. أهم نتائج لقاءات اليوم في دوري أبطال إفريقيا
سيراميكا كليوباترا يهزم طلائع الجيش 2-0 ويتصدر الدوري المصري
أموريم بعد إسقاط ليفربول في عقر داره: الفوز مجرد خطوة والروح هي البداية
بسبب 5 آلاف جنيه.. أب يقتل ابنته في الجيزة ويدعى سقوط حائط عليها
أسير فلسطيني محرر: نعيش في معاناة كبيرة نتيجة حرب الإبادة
أحمد موسى: إحنا هنا بنشتغل عشان البلد وشعبنا وجيشنا مش عشان حد
العاملين بالقطاع الخاص: زيادة الوقود أثرت على كل السلع ونرفض رفع تذاكر المترو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة الإسكندرية تعلن عن مراكز المعلومات الدوائية لاتخاذ القرار العلاجي السليم

وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد بدران
وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد بدران
أ ش أ

أعلنت مديرية الصحة بالإسكندرية ، عن مراكز المعلومات الدوائية التي يتوافر من خلالها معلومات دقيقة، محدثة وموثوقة لدعم المرضى والفريق الطبي في اتخاذ القرار العلاجي السليم ، وذلك في إطار حرص مديرية الشئون الصحية على دعم الممارسات الدوائية الآمنة.


وقال وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد بدران، إذا كان لدي أي مواطن استفسار بخصوص التفاعلات الدوائية ، الجرعات المناسبة ، موانع الاستعمال ، الآثار الجانبية للأدوية ، فعليه التوجه لأقرب مركز معلومات دوائية في أقرب ديوان منطقة : طبية ، شرق ، وسط ، غرب ، العجمي ، برج العرب ، المنتزه ، الجمرك ، العامرية ، أو مراكز المعلومات الدوائية بجميع مستشفيات مديرية الشئون الصحية.


بالإضافة إلى بعض الوحدات الصحية والمراكز المفعل بها مراكز المعلومات الدوائية وهي : طب أسرة باكوس ، مركز طب أسرة سان ستيفانو ، مركز صحة أسرة العمراوي ، مركز أبحاث سموحة ، وحدة صحة الأسرة بسيدي بشر بحري ، وحدة ومركز صحة المندرة لصحة الأسرة ، مستوصف جلدية باكوس ، مركز صحة الأسرة بسموحة ، مركز الصحة المهنية ، وحدة صحة أسرة المطار.

مديرية الصحة بالإسكندرية مراكز المعلومات الدوائية دعم المرضى والفريق الطبي اتخاذ القرار العلاجي السليم مديرية الشئون الصحية دعم الممارسات الدوائية الآمنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عروسين حدائق العاصمة

عروسا الجنة.. محمد ورحمة رحلا بعد زفافهم بساعات في حدائق العاصمة| تفاصيل مؤلمة

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

صورة أرشيفية

موعد امتحانات نصف العام 2026 في المدارس .. قرارات رسمية

سوزي الأردنية

التحفظ على أموال والدي سوزي الأردنية بعد اكتشاف حيلتها.. ما القصة؟

الإعلامية فيفيان الفقي

وفاة الإعلامية فيفيان الفقي بعد صراع مع السرطان

تشييع جثمان النقيب يوسف الحسيني

رحيل النقيب يوسف الحسيني.. الأهالي يودعون ضحية حادث طريق الإسماعيلية بالدموع في مسقط رأسه بالشرقية| تفاصيل

ماسنجر

إغلاق ماسنجر نهائيا على هذه الأجهزة بدءا من 15 ديسمبر.. ما السبب؟

محمد شوقي

مصير غامض.. زد يستعد لـ إقالة نجم الأهلي| اعرف السبب

ترشيحاتنا

نشأت الديهي

نشأت الديهي: الجماعة الإرهابية هدفها إنهاك الدولة المصرية وهم خطر داهم ودائم

المتحف المصري الكبير

رئيس المتحف المصري الكبير: لدينا مقتنيات للملك توت عنخ آمون ستعرض لأول مرة

المتحف المصري الكبير

أحمد غنيم: المتحف المصري الكبير هدية مصر للعالم ويضم مركز ترميم عالمي يحتوي على 19 معملًا

بالصور

مئوية يوسف شاهين في ندوة بمهرجان الجونة بحضور النجوم

حسين فهمي
حسين فهمي
حسين فهمي

٥ دقايق من المسلسل المنتظر ورد و شوكولاتة تشعل مواقع السوشيال ميديا

محمد فراج
محمد فراج
محمد فراج

"إسكندرية كمان وكمان" يعيد يسرا وحسين فهمي للسجادة الحمراء بمهرجان الجونة

يسرا وحسين فهمي
يسرا وحسين فهمي
يسرا وحسين فهمي

ماس رحيم تطلق أولى أغنيات ألبومها الجديد "ضيعتنى"

ماسة محمد رحيم ووالدها
ماسة محمد رحيم ووالدها
ماسة محمد رحيم ووالدها

فيديو

المتهمين

الداخلية: ضبط 4 أشخاص تعدوا على مندوب مبيعات وألقوه في ترعة بكفر الشيخ

السيدة

القبض على المتهم بالتعدى على سيدة ووالدها بالدقهلية

كيت بلانشيت

سر اختيار كيت بلانشيت لحضور مهرجان الجونة؟‎

ماسة محمد رحيم ووالدها

ماس رحيم تطلق أولى أغنيات ألبومها الجديد "ضيعتنى"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من شلتوت إلى الطيب .. الأزهر ومنهج الإيمان بالتعددية المذهبية

المزيد