"الطائرة البارالمبي" يصل القاهرة حاملا كأس العالم وسط استقبال رسمي وشعبي

عادت إلى القاهرة منذ قليل قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية بعثة منتخبنا الوطني للكرة الطائرة البارالمبية ، المتوج ببطولة كأس العالم للكرة الطائرة جلوس لأول مرة في التاريخ .

وكان في استقبال البعثة بمطار القاهرة الدكتور عمرو الحداد وكيل وزارة الشباب والرياضة ، والدكتور محمود عبد العزيز مدير عام الإدارة العامة لبرامج الاتحادات النوعية واللجان الرياضية ، والدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، والكابتن عماد رمضان رئيس الاتحاد المصري البارالمبي للكرة الطائرة ، ولفيف من أسرة الكرة الطائرة البارالمبية.

وعقب الاستقبال الرسمي كان هناك استقبالا شعبيا للأبطال خارج صالة الوصول من قبل الجماهير التي احتفت بهم وبإنجازهم الكبير.

ثم استقلت المنتخب حافلة مكشوفة جابت به شوارع القاهرة احتفالا بالإنجاز حتى استقرت بمجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وكان منتخبنا الوطني للكرة الطائرة البارالمبية قد توج بكأس العالم للكرة الطائرة جلوس، والتي استضافتها مدينة إنديانا بوليس الامريكية ،عقب فوزه على البرازيل في المباراة النهائية بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد .

وضمت كتيبة الأبطال اللاعبين : هشام صلاح قائد الفريق، أشرف زغلول، عبد النبي حسن، محمد الحناوي، حسام مسعود، السيد موسى، أحمد خميس، أحمد فضل، زكريا السيد، مطاوع أبو الخير، حمادة حسن، وأحمد زكري.

والجهاز الفني بقيادة الدكتور وجيه حمدي مديرا فنيا، ويعاونه محمد بشير مدرب عام، محمد سعد مدرب، وأمين عبد المنعم مديرا إداريا.

ورأس بعثة منتخبنا الوطني بأمريكا الدكتور سامح سالم نائب رئيس الاتحاد المصري البارالمبي للكرة الطائرة.

ويعد منتخب الكرة الطائرة البارالمبي أفضل منتخب جماعي في تاريخ مصر الاولمبي و البارالمبي ، وذلك كونه المنتخب الوحيد الذي استطاع حصد ثلاث ميداليات بارالمبية "برونزية أثينا 2004 ، برونزية ريو دي جانيرو 2016، برونزية باريس 2024".

كما استطاع حصد ثلاث ميداليات كأس عالم "برونزية 2006، برونزية 2010 ، فضية 2023" ، قبل التتويج بلقب كأس العالم الأخير، بالإضافة لحصد لميداليتين كأس عالم للقارات " ، فضية 2012، برونزية 2016" ، وحصد المنتخب 8 بطولات امم افريقيا متتالية.