برلماني: الرئيس قدم وثيقة وعي وطنية تعكس صمود مصر تجاه التحديات والإرهاب

قال النائب الصافي عبد العال، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية الثانية والأربعين للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر، شكلت وثيقة وعي وصدق نادرة في تاريخ الخطاب السياسي المصري، جسدت رؤية شاملة لدولة تعرف طريقها وتدرك حجم التحديات منذ عام 2011، وتصر على المضي في مسيرة البناء رغم الصعاب.

وأضاف عبد العال، في تصريح صحفي له اليوم. أن الرئيس تحدث بوضوح وشفافية عن أصعب مراحل الدولة المصرية، موضحًا كيف حاولت قوى الشر استهداف وعي المصريين وزعزعة ثقتهم في مؤسسات الدولة، إلا أن وعي الشعب وصلابة القوات المسلحة كانا السد المنيع الذي حمى الوطن من الانهيار.

وأشار عضو مجلس النواب. إلى أن حديث الرئيس عن «يد الله التي كانت مع مصر» لم يكن مجرد استعارة، بل توصيف واقعي لمسار النجاة الذي تحقق بإرادة إلهية وإصرار وطني لا يعرف الانكسار.

وأكد نائب الاسكندرية. أن، الرئيس كشف عن حجم الكلفة الإنسانية والمادية لمواجهة الإرهاب التي تجاوزت 100 مليار جنيه، مؤكدًا أن مصر لم تواجه الإرهاب بالسلاح وحده، بل بسلاح الوعي والتنمية، معركة تتعلق ببناء الإنسان المصري الواعي بقيم وطنه ومسؤولياته.

واختتم النائب الصافي عبد العال حديثه، بالإشادة بدور مصر تجاه الأشقاء في غزة، مؤكدًا أن مصر لم تتخل عن واجبها الإنساني والتاريخي، وظلت تتحرك بعقل الدولة القائدة التي توازن بين مسؤوليتها الوطنية والإقليمية، إدراكًا أن القضية الفلسطينية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري وهويتها العربية.