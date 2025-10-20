الرئيس السيسي يوجه بتجديد الخطاب الديني وتعزيز الوعي لمواجهة التطرف.. نواب: خطوة فعالة لبناء الإنسان.. وتحتاج دعاة مخلصين للدين والوطن

برلماني: تجديد الخطاب الديني دعامة أساسية لبناء الإنسان

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.



وصرّح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد استعراضاً لعدد من ملفات عمل الوزارة، حيث تابع الرئيس سير العمل الدعوي بوزارة الأوقاف، مؤكداً أهمية الاستمرار في جهود التحصين والوقاية من الفكر المتطرف، ونشر القيم الصحيحة.



وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بمواصلة جهود تحسين أحوال الأئمة والخطباء والدعاة، والاستمرار في برامج تدريبهم وتأهيلهم وفقًا لأحدث النظم والأساليب ذات الصلة، مع العمل على مواجهة التطرف الديني بكل صوره، والتصدي للقيم والسلوكيات السلبية.

في هذا الصدد، أشاد النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، تصريحات الرئيس السيسي بشأن مواجهة التطرف وتجديد الخطاب الديني، مؤكدا انها خطوة جادة نحو إعادة بناء الإنسان المصري.

وأوضح" الشوربجي" في تصريح لموقع " صدر البلد" أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير الخطاب الديني بما يتماشى مع متغيرات العصر، ويعزز الوعي المجتمعي ويصون الهوية الوطنية من محاولات التشويه، مشيدًا بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الملف الحيوي الذي يسهم في بناء شخصية متوازنة قادرة على المساهمة الفاعلة في نهضة الوطن.

من جانبه، ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن مواصلة تجديد الخطاب الديني وتعزيز الوعي ومواجهة التطرف.

وطالب"يحيي" في تصريحات لموقع " صدى البلد" بضرورة إطلاق حملات توعوية لمواجهة محاولات بث الأفكار المتطرفة التي تستهدف النيل من وعي المجتمع وتماسكه، مشيدًا بدور الأئمة والدعاة في بناء الوعي وتصحيح المفاهيم الدينية الخاطئة.



وشدد عضو النواب على ضرورة مكافحة الفقر والبطالة، باعتبارهما بيئة خصبة لنمو الأفكار المتطرفة ، خاصة بين الشباب، مؤكدا أن الخطاب الديني المتطرف الذي يسيء فهم النصوص الدينية ويشجع على الكراهية والعنف، يلعب دوراً بارزاً في تغذية التطرف.



في سياق متصل ، ثمنت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن مواصلة تجديد الخطاب الديني وتعزيز الوعي ومواجهة التطرف، مؤكدة أنها خطوة اتحصين الشباب من الفكر المتشدد، وحماية المجتمع من محاولات بث الكراهية والانقسام.



وأشارت"رشاد" في تصريحات لموقع " صدى البلد" إلى أن تجديد الخطاب الديني ، يتكلب خطوات متكاملة تبدأ بإعداد وتأهيل الأئمة والدعاة على أسس علمية وفكرية معاصرة، إلى جانب مراجعة المحتوى الدعوي والتعليمي وتنقيته من أي أفكار مغلوطة أو متشددة لا تمت إلى جوهر الدين بصلة.

و شددت عضو النواب على ضرورة توسيع نطاق الحوار بين المؤسسات الدينية والمثقفين والإعلام ، إلى جانب استخدام وسائل الإعلام والتكنولوجيا الحديثة في إيصال الخطاب الوسطي إلى فئات المجتمع المختلفة، بما يعزز الوعي ويحمي المجتمع من الفكر المتطرف.