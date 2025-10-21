عباس صابر: نصر أكتوبر رمزٌ لإرادة المصريين وجدد روح البناء والتنمية

نظمت النقابة العامة للعاملين بالبترول برئاسة المحاسب عباس صابر، بمقر النقابة بحدائق القبة، أحتفالية بمناسبة الذكرى الـ52 لانتصارات السادس من أكتوبر المجيد، وسط أجواء وطنية مفعمة بالفخر والعزة والانتماء.

شهدت الاحتفالية حضور اللواء أركان حرب سمير فرج الخبير الاستراتيجي ومدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، وعدد كبير من القيادات النقابية والعاملين بقطاع البترول وأسر الشهداء.

كما شارك في الفعاليات أعضاء المجلس التنفيذي للنقابة العامة، ورؤساء وأعضاء اللجان النقابية بشركات القطاع المختلفة، والزملاء العاملون بالشركات، إلى جانب أسر الشهداء الذين حضروا لتكريم ذويهم في يومٍ وطني خالد يجسد معاني الوفاء والعرفان.

بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت الشيخ محمد بسيوني قارئ الإذاعة والتليفزيون، تلاها عرض فيلمٍ تسجيليٍ تناول إنجازات النقابة العامة للعاملين بالبترول ودورها في دعم العاملين، أعقبه فيلم وثائقي عن الدور البطولي لعمال البترول خلال حرب أكتوبر، الذين وقفوا خلف الجبهة في معركة الإنتاج لتوفير الوقود اللازم للمعدات العسكرية رغم القصف والمخاطر، لتبقى مساهماتهم صفحة مشرقة في سجل الوطن.

وفي كلمته، أكد المحاسب عباس صابر رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، أن نصر أكتوبر المجيد سيظل رمزًا لإرادة المصريين ووحدتهم، مشيرًا إلى أن هذا اليوم العظيم لم يكن مجرد انتصار عسكري، بل كان ميلادًا جديدًا للأمة المصرية التي أعادت للعالم احترامها وهيبتها.

وقال إن أبطال القوات المسلحة في السادس من أكتوبر صنعوا ملحمة خالدة أعادت للوطن كرامته ومجده وكسرت أسطورة المستحيل، واليوم تتجدد تلك الروح في ميادين العمل والبناء، حيث يواصل أبناء مصر مسيرة النصر تحت راية القيادة السياسية الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف صابر، أن عمال قطاع البترول هم الامتداد الطبيعي لتلك الروح البطولية التي صنعت النصر، فهم يجاهدون في ميادين العمل والإنتاج كما جاهد الأبطال في ميادين القتال، ويسهمون بجهودهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير الطاقة اللازمة للتنمية.

وأوضح أن النقابة العامة تعمل على غرس قيم الانتماء والوعي والمسؤولية الوطنية في صفوف العاملين، لتبقى شريكًا فاعلًا في بناء الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن روح أكتوبر لا تزال تضيء طريق العمل والعطاء، وتمنح الأمل في مستقبلٍ أقوى وأفضل لمصر وأبنائها. واختتم كلمته بتوجيه التحية والإجلال لأرواح شهداء الوطن، مؤكدًا أن دماءهم الزكية ستظل منارة تُلهم الأجيال وتغرس فيهم الإصرار على استكمال مسيرة البناء والتنمية.

من جانبه، أكد المحاسب أحمد السروجي الأمين العام للنقابة العامة، أن نصر أكتوبر كان ولا يزال ملحمة وطنية خالدة تجسد وحدة الشعب المصري وإيمانه بوطنه، مشيرًا إلى أن النصر تحقق بفضل الإيمان الصادق بالله، والتخطيط المحكم، والتكاتف بين الجيش والشعب.

وأوضح أن النصر العظيم كان يستحق كل تضحية من أجل استعادة الكرامة والعزة الوطنية، مؤكدًا أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام سيظل خالدًا في وجدان الأمة.

كما وجّه التحية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي استكمل مسيرة النصر في معركة البناء ومكافحة الإرهاب، ليعيد لمصر أمنها واستقرارها ومكانتها الرائدة.

وأعرب اللواء أركان حرب سمير فرج عن سعادته بالمشاركة في احتفالية نقابة البترول، مشيدًا بدورها الوطني والمجتمعي في دعم العاملين وتعزيز روح الانتماء، مؤكدًا أن النقابة تمثل نموذجًا وطنيًا يجسد روح أكتوبر في الأداء والعطاء والبناء.

وأوضح أن نصر أكتوبر كان معجزة عسكرية وإنسانية جسدت عبقرية المقاتل المصري الذي حطم المستحيل بإيمانه وتضحيته، وأن هذا النصر التاريخي ما كان ليتحقق إلا بفضل وحدة المصريين وتلاحم جيشهم وشعبهم في لحظة وطنية نادرة ستبقى خالدة في ضمير الأمة.

واختُتمت الاحتفالية بتكريم أسر الشهداء وذويهم تقديرًا لتضحياتهم الغالية، وتسليمهم الدروع التذكارية في لفتة إنسانية تعبّر عن الوفاء والعرفان بدور الأبطال.

وأكدت النقابة العامة للعاملين بالبترول في ختام الفعالية أن روح أكتوبر ستظل نبراسًا يضيء طريق الأجيال القادمة نحو العمل والإنتاج والعطاء، وأن عمال البترول سيواصلون أداء رسالتهم الوطنية في خدمة الوطن وبناء الجمهورية الجديدة التي تتسع لكل أبناء مصر.