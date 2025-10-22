الكشف عن نتائج البحث والاستكشاف الجديد للبترول والغاز

كشف المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية عن نتائج أعمال البحث والاستكشاف منذ يوليو الماضى وحتى أكتوبر الجارى، والتى أسفرت عن تحقيق 18 كشفاً جديداً للبترول والغاز، تم وضع 13 كشفاً منها على خريطة الإنتاج حتى الآن.

وأوضح الوزير أن معدل الإنتاج اليومى لهذه الاكتشافات يبلغ حوالى 14 ألف برميل زيت ومتكثفات و44 مليون قدم مكعب غاز، مما ساهم بشكل مباشر فى تقليل فاتورة الاستيراد ودعم توازن سوق الطاقة المحلى.

القطاع المصرفي يستحوذ على 42% من التمويلات التنموية للقطاع الخاص ارتفاع طفيف في أسعار النفط وسط توقعات بانخفاض المخزونات الأمريكية

وأضاف أن الوزارة تعمل على الإسراع فى تنفيذ باقى المشروعات ووضع الاكتشافات الجديدة على الإنتاج تباعاً لزيادة الطاقة الإنتاجية.

وأكد الوزير أن النجاحات الأخيرة تُعد ثمرة لتطبيق استراتيجية وزارة البترول المتكاملة التى ترتكز على زيادة معدلات الاستكشاف وتحفيز الشراكات العالمية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة.