قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شيخ الأزهر لشباب مجلس الكنائس العالمي: الأمل معقود عليكم في مواجهة الحروب العبثية
الذهب يواصل النزيف.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر
وزير السياحة يشارك كمتحدث رئيسي في جلسة نقاشية مخصصة لقارة أفريقيا
مفيش زيادة في أسعار السلع.. رسائل هامة من رئيس الحكومة عقب زيادات البنزين الأخيرة
رئيس الوزراء: الدولة تدعم المواد البترولية في الموازنة بـ 75 مليار جنيه
جراديشار يقود هجوم الأهلي في مواجهة الاتحاد بالدوري ..تفاصيل
تراجع عدد شاحنات المساعدات إلى غزة.. ومعبر رفح شاهد على جرائم الاحتلال
المتطرف بن غفير يدعو إلى فرض السيادة على الضفة فورًا
أول رد من رئيس الوزراء لـ"صدى البلد" بشأن انتقاد الحكومة بعد رفع أسعار الوقود
مدبولي: قناة السويس جاهزة لعودة نشاطها للوضع الطبيعي
الحبس سنة عقوبة تكدير الأمن أو السكينة طبقا للقانون
طلب عاجل بمجلس الشيوخ الأمريكي يطالب ترامب بالتدخل لوقف ضم اسرائيل للضفة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

كامل الوزير يفتتح أحدث خطوط إنتاج المكملات الغذائية باستثمارات 200 مليون جنيه

افتتاح احدث خطوط انتاج
افتتاح احدث خطوط انتاج
ولاء عبد الكريم

افتتح الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أحدث خطوط الإنتاج بمصنع الشركة المصرية لمستحضرات التجميل (ECC) بالمنطقة الصناعية بجمصة، والمتخصص في تصنيع المكملات الغذائية، وذلك باستثمارات تبلغ 200 مليون جنيه. وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم الدولة للمشروعات الصناعية التي ترفع القيمة المضافة وتستهدف التصدير، حيث تشمل التوسعات الجديدة ثلاثة خطوط إنتاج متطورة للأقراص والكبسولات والباودر، بما يعزز مكانة الشركة كشريك رئيسي في تحقيق استراتيجية الدولة نحو الاكتفاء الذاتي والتوسع في الأسواق العالمية.

وخلال جولته بالمصنع، تفقد الفريق كامل الوزير خطوط الإنتاج الجديدة المتخصصة في كبسولات وأقراص الجيلاتين الصلبة، إلى جانب خطوط إنتاج الأشربة والجيلي والشوكولاتة. ويُقام المصنع على مساحة 4 آلاف متر مربع بطاقة إنتاجية تبلغ 650 طناً سنويًا، وبقدرة إنتاجية تتجاوز 150 مليون قطعة سنويًا. وتصل نسبة المكون المحلي في منتجات الشركة إلى 80%، فيما تُصدر الشركة نحو 40% من إنتاجها إلى الخارج، كما يوفر المصنع 1850 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بما يعكس التزام الشركة بالاعتماد على الكفاءات الوطنية وتحقيق أعلى مستويات الجودة والتنافسية.

وأكد الفريق كامل الوزير خلال الافتتاح أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بدعم المشروعات الصناعية التي تسهم في زيادة القيمة المضافة وتشجيع التصدير، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على إقامة منطقة لوجستية متكاملة بميناء دمياط لتسهيل حركة الإفراج والتداول، إلى جانب تعظيم الاستفادة من خط الرورو (دمياط – ترييستا) لنقل الحاويات المبردة إلى أوروبا خلال 34 ساعة فقط، بما يخفض التكاليف ويعزز تنافسية الصادرات المصرية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد صلاح، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية لمستحضرات التجميل (ECC)، أن المصنع يمثل خطوة محورية نحو توطين صناعة المكملات الغذائية والحد من الاستيراد، مشيراً إلى أن التوسعات الجديدة ستسهم في تعزيز القدرة التصديرية لتلبية احتياجات الأسواق الخارجية والمحلية. وأضاف أن الشركة تستهدف رفع قيمة صادراتها إلى 5 ملايين دولار مقارنة بـ 2 مليون دولار في عام 2024، وتصنيع منتجات لنحو 800 شركة بزيادة 25% عن العام الماضي، إلى جانب الالتزام بأعلى معايير الجودة العالمية، حيث حصلت الشركة على أربع شهادات أيزو دولية وشهادة ممارسات التصنيع الجيد (GMP) المعتمدة من هيئة الدواء المصرية.

المكملات الغذائية لمستحضرات التجميل التوسعات التصدير ECC

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

سعر الذهب في مصر

بعد موجة تراجع أمس.. أسعار الذهب في مصر بمستهل اليوم الأربعاء

صورة أرشيفية

سلب عذريتها.. قرار عاجل ضد عجوز متهم بالاعتداء على فتاة قاصر بسمنود

مجلس الوزراء

مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك الوقود.. وتكليف المحافظين بمتابعة الأسواق

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا.. تعرف عليها

ميدو

رفض 20 ألف دولار .. ميدو يُفجّر مفاجأة عن حازم إمام

محور ابوذكري

حرصا على سلامة المواطنين..غلق محور ابوذكري بالاسكندرية بكلا الاتجاهين

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر مستهل الأربعاء

ترشيحاتنا

جانب من الندوة

"حياتها أهم نحو مجتمع يرفض الزواج المبكر" .. ندوة بمجمع إعلام القليوبية

جانب من الفعاليات

محافظ كفر الشيخ يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الثالث لكلية الآداب .. صور

محافظ البحيرة

بتكلفة 27.5 مليون .. متابعة أعمال رفع كفاءة طريق جسر فرهاش بالبحيرة

بالصور

اكتشاف كنز من السيارات الفاخرة مخفية داخل فندق فخم مهجور

السيارات الفاخرة
السيارات الفاخرة
السيارات الفاخرة

أفضل 3 بدائل طبيعية لأدوية السيولة.. تساعد على منع تجلط الدم بشكل آمن

أفضل 3 بدائل طبيعية لأدوية السيولة
أفضل 3 بدائل طبيعية لأدوية السيولة
أفضل 3 بدائل طبيعية لأدوية السيولة

محافظ الشرقية: أنهاء طلبات المواطنين بالمركز التكنولوجي في أسرع وقت

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد سوق اليوم الواحد بمركز الإبراهيمية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

قاعة رقص بالبيت الأبيض

بدء هدم الجناح الشرقي بالبيت الأبيض لإنشاء قاعة رقص فخمة بقرار من ترامب

زفاف ابنة هبة قطب

تورتة الفرايد تشيكن بدل الكريمة.. زوج هبة قطب يوضح سر أغرب زفاف

لصوص ولكن ظرفاء

لصوص ولكن ظرفاء.. عامل يحفر داخل مسجد للوصول لمكتب بريد لسرقته

القوات المسلحة تنظم زيارتين لوفد من وزارة الشباب والرياضة وطلبة الجامعات إلى قوات المظلات وشركة سايلو فودز

وفد من الشباب والرياضة وطلبة الجامعات يزور قوات المظلات وسايلو فودز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

المزيد