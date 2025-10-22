كامل الوزير يفتتح أحدث خطوط إنتاج المكملات الغذائية باستثمارات 200 مليون جنيه

افتتح الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أحدث خطوط الإنتاج بمصنع الشركة المصرية لمستحضرات التجميل (ECC) بالمنطقة الصناعية بجمصة، والمتخصص في تصنيع المكملات الغذائية، وذلك باستثمارات تبلغ 200 مليون جنيه. وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم الدولة للمشروعات الصناعية التي ترفع القيمة المضافة وتستهدف التصدير، حيث تشمل التوسعات الجديدة ثلاثة خطوط إنتاج متطورة للأقراص والكبسولات والباودر، بما يعزز مكانة الشركة كشريك رئيسي في تحقيق استراتيجية الدولة نحو الاكتفاء الذاتي والتوسع في الأسواق العالمية.

وخلال جولته بالمصنع، تفقد الفريق كامل الوزير خطوط الإنتاج الجديدة المتخصصة في كبسولات وأقراص الجيلاتين الصلبة، إلى جانب خطوط إنتاج الأشربة والجيلي والشوكولاتة. ويُقام المصنع على مساحة 4 آلاف متر مربع بطاقة إنتاجية تبلغ 650 طناً سنويًا، وبقدرة إنتاجية تتجاوز 150 مليون قطعة سنويًا. وتصل نسبة المكون المحلي في منتجات الشركة إلى 80%، فيما تُصدر الشركة نحو 40% من إنتاجها إلى الخارج، كما يوفر المصنع 1850 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بما يعكس التزام الشركة بالاعتماد على الكفاءات الوطنية وتحقيق أعلى مستويات الجودة والتنافسية.

وأكد الفريق كامل الوزير خلال الافتتاح أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بدعم المشروعات الصناعية التي تسهم في زيادة القيمة المضافة وتشجيع التصدير، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على إقامة منطقة لوجستية متكاملة بميناء دمياط لتسهيل حركة الإفراج والتداول، إلى جانب تعظيم الاستفادة من خط الرورو (دمياط – ترييستا) لنقل الحاويات المبردة إلى أوروبا خلال 34 ساعة فقط، بما يخفض التكاليف ويعزز تنافسية الصادرات المصرية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد صلاح، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية لمستحضرات التجميل (ECC)، أن المصنع يمثل خطوة محورية نحو توطين صناعة المكملات الغذائية والحد من الاستيراد، مشيراً إلى أن التوسعات الجديدة ستسهم في تعزيز القدرة التصديرية لتلبية احتياجات الأسواق الخارجية والمحلية. وأضاف أن الشركة تستهدف رفع قيمة صادراتها إلى 5 ملايين دولار مقارنة بـ 2 مليون دولار في عام 2024، وتصنيع منتجات لنحو 800 شركة بزيادة 25% عن العام الماضي، إلى جانب الالتزام بأعلى معايير الجودة العالمية، حيث حصلت الشركة على أربع شهادات أيزو دولية وشهادة ممارسات التصنيع الجيد (GMP) المعتمدة من هيئة الدواء المصرية.